Футболисты чемпионата Испании готовы бастовать против матчей в США

Первый поединок запланирован на январь 2019 года между "Жироной" и "Барселоной"

Игроки испанских клубов могут устроить забастовку в свете соглашения, которое ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил с компанией Relevent Sports, не поставив перед этим в известность профсоюз футболистов Примеры и Королевскую испанскую футбольную федерацию. Согласно контракту, заключенному на 15 лет, Ла Лига обязуется проводить отдельные игры чемпионата в США.

Накануне между Тебасом и лидером профсоюза игроков Примеры Давидом Аганзо состоялись переговоры, в ходе которых сторонам так и не удалось прийти к договоренности.



Напомним, Ла Лига хочет провести матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" в Майами 27 января 2019 года.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.

Отметим, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.