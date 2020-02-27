ФИФА внесет изменения в трансферы и запретит футбольные гастроли

27 февраля в Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА, на котором члены организации рассмотрели несколько важных вопросов. Одной из главных тем заседания стали изменения в системе футбольных трансферов. В июле 2020 года ФИФА хочет принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с игроками в возрасте 22 лет и старше. Ранее Арсен Венгер предлагал отменить правило выездного гола.

ФИФА предлагает утвердить переходный период. Начиная с сезона-2020/2021 командам будет разрешено заключить максимум восемь международных арендных сделок. До старта кампании-2022/2023 количество таких соглашений планируют уменьшить до шести. При этом два клуба смогут арендовать друг у друга максимум троих исполнителей. Такие же изменения планируют ввести внутри стран в течение трех лет.

ФИФА интригует / Фото: AFP Реклама

Комитет ФИФА также одобрил принцип, согласно которому официальные внутренние матчи не должны проводиться на территории другой страны. А ведь буквально в январе розыгрыш Кубка Испании прошел в Саудовской Аравии, а в декабре там же выясняли отношения "Ювентус" и "Лацио" в Суперкубке Италии.

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Еще одним нововведением стало создание фонда для выплат компенсации за обучение. Фонд будет финансироваться за счет дополнительного сбора в размере 1% от комиссии за трансфер. Это позволит ФИФА гарантировать, что академии и школы будут получать выплаты за обучение футболистов.

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