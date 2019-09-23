Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

В футболе могут ввести временную замену на случай проверки на сотрясение мозга

23 сентября, 17:38

В отсутствие игрока команда может получить право на 10-минутную замену

/ Фото: AFP

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможность внедрения правила краткосрочной замены в футболе. Данный вопрос будет поднят на заседании в октябре в рамках обсуждения возможных нововведений, касающихся случаев сотрясений мозга у игроков.

Ожидается, что в случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обязательно обследовать в течение 10 минут, прежде чем принять решение о том, сможет ли он продолжить игру. В отсутствие игрока команда может получить право на 10-минутную замену. Подобная практика применяется в регби.

Капитан "Шахтера" Тайсон получил чудовищную травму в матче чемпионата Украины:

Реклама

При этом изменения в правилах не произойдут минимум до следующего лета, поскольку основное ежегодное заседание IFAB пройдет в марте 2020 года в Шотландии.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Ранее мы писали, что УЕФА планирует реформировать турнир, в котором победила сборная Украины. В организации планируют расширить дивизион А Лиги наций с 12 до 16 команд.

Ранее мы писали, что "Шахтер" получит супербонус от УЕФА за исторические достижения: названа сумма. Успехи "горняков" последних лет не остались незамеченными Европейским футбольным союзом.

Также мы писали, что "Лиги Европы-2" не будет: рассекречены революционные планы УЕФА. В Европейском футбольном союзе определились с названием для третьего по рангу клубного турнира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол футболист правила футбола

Источник: Спорт сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол

Новости партнеров

Loading...