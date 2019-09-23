В футболе могут ввести временную замену на случай проверки на сотрясение мозга

В отсутствие игрока команда может получить право на 10-минутную замену

/ Фото: AFP

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможность внедрения правила краткосрочной замены в футболе. Данный вопрос будет поднят на заседании в октябре в рамках обсуждения возможных нововведений, касающихся случаев сотрясений мозга у игроков.

Ожидается, что в случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обязательно обследовать в течение 10 минут, прежде чем принять решение о том, сможет ли он продолжить игру. В отсутствие игрока команда может получить право на 10-минутную замену. Подобная практика применяется в регби.

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При этом изменения в правилах не произойдут минимум до следующего лета, поскольку основное ежегодное заседание IFAB пройдет в марте 2020 года в Шотландии.

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