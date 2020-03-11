Финал Кубка Испании перенесли из-за коронавируса. На очереди чемпионат?

Финал Кубка Испании между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад" перенесен в связи с угрозой распространения коронавируса, информирует Королевская футбольная федерация. Финал Кубка Короля был запланирован на 18 апреля. Однако теперь может пройти 30 мая. Точная дата станет известна позже. Как отмечается, Королевская федерация не хочет проводить игру без зрителей.

Ранее сегодня руководство федерации, Ла лиги и профсоюза футболистов провели экстренную встречу, на которой решался вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата, сообщает Marca.

Реклама

Накануне было принято решение о проведении следующих двух туров в Примере и Сегунде без зрителей. Испания является одним из центров коронавиурса в Европе. В стране выявлено более 2 000 случаев заражения, вирус унес 47 жизней.

Ранее мы писали, что два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса. Матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" пройдут в другое время.

Напомним, что сегодняшний матч Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. В первом матче немцы одержали победу со счетом 2:1. "ПСЖ" – "Боруссия" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама