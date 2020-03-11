Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Финал Кубка Испании перенесли из-за коронавируса. На очереди чемпионат?

11 марта, 19:59

Александр Трикиша

Точная дата матча "Атлетик" - "Реал Сосьедад" станет известна позже

Финал Кубка Испании между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад" перенесен в связи с угрозой распространения коронавируса, информирует Королевская футбольная федерация. Финал Кубка Короля был запланирован на 18 апреля. Однако теперь может пройти 30 мая. Точная дата станет известна позже. Как отмечается, Королевская федерация не хочет проводить игру без зрителей.

Ранее сегодня руководство федерации, Ла лиги и профсоюза футболистов провели экстренную встречу, на которой решался вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата, сообщает Marca.

Реклама

Накануне было принято решение о проведении следующих двух туров в Примере и Сегунде без зрителей. Испания является одним из центров коронавиурса в Европе. В стране выявлено более 2 000 случаев заражения, вирус унес 47 жизней.

В тренде
"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии

Ранее мы писали, что два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса. Матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" пройдут в другое время.

Напомним, что сегодняшний матч Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. В первом матче немцы одержали победу со счетом 2:1. "ПСЖ" – "Боруссия" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кубок Испании Атлетик Бильбао Реал Сосьедад коронавирус

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...