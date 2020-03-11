"ПСЖ" – "Боруссия" Дортмунд: онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Сегодня, 11 марта, "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов примет "Боруссию" из Дортмунда. В первом поединке команд французский гранд уступил со счетом 1:2 и теперь вынужден отыгрываться. Подопечных Томаса Тухеля может выбить его бывшая команда. Наш сайт проведет онлайн матча на "Парк-де-Пренс". Начало встречи – в 22:00. Поединок пройдет без зрителей из-за вспышек коронавируса в Европе.

Личные встречи команд

Героем первого поединка между командами в Германии стал новобранец дортмундцев Эрлинг Холанн. Подписавший в январе контракт с "Боруссией" Холанн ярко отметил свой дебют в Лиге чемпионов за новый клуб, забив оба гола хозяев 18 февраля. 19-летний нападающий не только довел свою результативность в сезоне до десяти мячей, но и обеспечил парижанам пятое поражение в последних шести матчах плей-офф. Хотя у "ПСЖ" остаются хорошие шансы на выход в 1/4 финала благодаря голу Неймара на выезде.

До этого сезона команды встречались только на групповом этапе Лиги Европы-2010/11, оба матча завершились вничью. В третьем туре Нури Шахин с пенальти вывел Дортмунд вперед, а вышедший на замену Клеман Шантом сравнял счет на 87-й минуте. Игра на "Парк-де-Пренс" спустя две недели завершилась нулевой ничьей. "ПСЖ" тогда занял первое место в группе с 12 очками, "Боруссия" осталась третьей с девятью и не вышла в плей-офф.

Кадровая ситуация

Из-за перебора карточек у парижан не сыграют Вератти и Менье, в лазарете находится Эррера. Под вопросом участие в матче звезды "ПСЖ" Килиана Мбаппе, который не тренировался два дня из-за ангины. Интересно будет посмотреть на Неймара, ведь после перехода в "ПСЖ" бразилец никогда не играл в ответных матчах 1/8 финала.

Неясно, готов ли будет к матчу Тьяго Силва. Капитан "ПСЖ" 23 февраля повредил бедро и выбыл три недели, но восстановился в рекордные сроки. Если бразилец займет место в центре обороны, то Тухель сможет использовать Маркиньоса в средней линии.

У немцев все еще восстанавливаются после травм Марко Ройс и Томас Дилейни. А накануне матча появилась информация, что "Боруссии" летом придется расстаться с Хакими. "Если "Реал" захочет меня вернуть, я вернусь", – заметил 21-летний защитник. Der Westen делает вывод: "Реал" уже принял решение и возвращение Хакими неизбежно".

Ориентировочные стартовые составы от L'Équipe

Что говорили перед матчем

Тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "Плохо, что мы не смогли играть в Страсбурге в чемпионате Франции. Но с точки зрения интенсивности у нас не было бы никаких проблем. Сейчас не менее странная ситуация, когда мы играем без зрителей. В таком матче важно создать давление на соперника. В то же время, я уверен, "ПСЖ" может адаптироваться к таким условиям. Минимального выигрыша будет достаточно, но я не планирую ограничиваться одним голом и сушить игру. "ПСЖ" не та команда, мы любим атаковать и будем стараться забить как можно больше голов. Но Дортмунд — опасный соперник с высокой скоростью и резкими переходами в атаку. Мы должны быть внимательны". В тренде В Украине вручают спортивные "Оскары": онлайн-трансляция шоу



Люсьен Фавр

Тренер "Боруссии" Люсьен Фавр: "Разумеется, матч без зрителей – это совершенно другое. Особенно для сознания парней. Подготовка к игре сильно меняется. Но обе команды находятся в равных условиях".

"ПСЖ" и "Боруссия" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижский клуб, несмотря на свой звездный состав, проигрывал три последних противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому, как пишет местная пресса, сегодня он будет "снимать проклятье". "Боруссия" же уступила на этой же стадии в прошлом сезоне, но выходила в четвертьфинал в кампании-2016/17 – через год после того, как это в последний раз удавалось парижанам. "ПСЖ" восемь раз уступал в первом матче плей-офф на выезде и в пяти случаях проходил дальше.

Интересные факты

"ПСЖ" во главе с Томасом Тухелем имел самую надежную оборону на групповом этапе. В шести встречах французы пропустили лишь дважды. Но с учетом поражения от "Боруссии" в первой встрече 1/8 финала у парижан четыре пропущенных мяча в последних трех матчах Лиги чемпионов. При этом они неизменно забивают уже в 31 еврокубкой игре.

Как к матчу готовился "ПСЖ"

"ПСЖ" проиграл только три из последних 54 домашних матчей в еврокубках. "Красно-синие" проиграли лишь "Барселоне" (1:3) в четвертьфинале ЛЧ-2014/15, "Реалу" (1:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2017/18 и "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне – 1:3.

В последних 15 гостевых матчах в еврокубках "Боруссия" выиграла трижды и четыре раза завершила вничью. Все эти победы пришлись на последние семь выездных матчей Лиги чемпионов. В десяти гостевых матчах против французских клубов у дортмундцев пять поражений, три победы и две ничьих. Прошлогодняя победа над "Монако" – только вторая в восьми последних встречах на выезде с представителями Лиги 1.

Тренировка "Боруссии" во Франции

"Боруссия" 18 раз начинала двухматчевые противостояния еврокубковых плей-офф с домашней победы и в 17 случаях пробивалась дальше.

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