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Финал Кубка Италии "Наполи" – "Ювентус": онлайн битвы за первый трофей года

17 июня, 12:57

Елена Павлова Елена Павлова

Следим за поединком итальянских грандов на "Стадио Олимпико" в Риме

Еще не до конца улеглись страсти после полуфинальных встреч Кубка Италии, а уже сегодня вечером на "Стадио Олимпико" в Риме футболисты "Ювентуса" или "Наполи" поднимут над головой этот трофей. Напомним, что розыгрыш Кубка ознаменовал возвращение футбола в Италия, которая очень сильно пострадала от пандемии коронавируса. Матч начнется в 22:00, а наш сайт проведет интереснейший онлайн с комментариями и яркими моментами встречи.

НАПОЛИ – ЮВЕНТУС

Как дошли до финала

"Ювентус" провел свой второй полуфинальный поединок на день раньше "Наполи" – 12 июня, поэтому имел на день больше для отдыха. На своем поле туринская команда сыграла вничью с "Миланом" – 0:0 и за счет гола на выезде вышла в финал. Главный голеадор "Старой Синьоры" Криштиану Роналду не смог забить пенальти, однако вряд ли этот неприятный эпизод должен повлиять на психологическое состояние такого опытного футболиста.

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А вот "Наполи" в полуфинале Кубка Италии прошел миланский "Интер". Путевку в следующий раунд неаполитанцам принес гостевой выигрыш 1:0, добытый еще в феврале в Милане, а 13 июня команды сыграли 1:1. Бельгийский нападающий "партенопейцев" Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба – 122 гола. Он опередил в списке бомбардиров бывшего капитана "Наполи" Марека Гамшика – 121 мяч. Третье место занимает Диего Марадона.

Интересные факты

Итак, "Ювентус" сыграет в решающем матче Кубка Италии в 19-й раз в истории. Туринцы обновили собственный рекорд, который удерживают с 2017 года. На втором месте по выходам в финал турнира находится "Рома" – 17, на третьем — "Милан" – 14. Из предыдущих 18 финалов "Старая Синьора" выиграла 13. "Наполи" доходил до решающей битвы за трофей 10 раз и пять из них поднимал Кубок над головой.

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В этом сезоне "Ювентус" и "Наполи" встречались дважды – сначала в сумасшедшей перестрелке в августе сильнее были туринцы – 4:3, а в январе на своем поле неаполитанцы взяли реванш – 2:1.

Кадровый потенциал

В составе "Наполи" травмированы хавбек Станислав Лоботка и защитник Кевин Малькюи, а также дисквалифицирован вратарь Давид Оспина, который в полуфинале не только "привез" гол себе, но и организовал голевую контратаку, в результате которой неаполитанцы сравняли счет. Вот кого, а Оспину будет тяжело заменить.

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Также в понедельник у наставника "Наполи" Гаттузо возник очередной конфликт с Ирвингом Лосано по поводу отсутствия у мексиканца должной самоотдачи. Эта эмоциональная перепалка завершилась его изгнанием с базы, так что сегодня Ирвинг может не сыграть.

"Любой, кто устал, кому это не нравится, кто не готов ментально, может просто остаться в раздевалке и пропустить день тренировок. Все знают, что если они выйдут со мной на поле, то им придется работать на полную. Я никому не позволю испортить тренировку", – заявил Гаттузо.

По информации итальянских СМИ, у "Ювентуса" сегодня не сыграют форвард Гонсало Игуаин, полузащитник Аарон Рэмзи и столп обороны команды Джорджио Кьеллини. Хотя все три футболиста есть в заявке "бьянко-нери". В виду отсутствия других нападающих, Маурицио Сарри придется вновь использовать Криштиану Роналду на острие атаки, в то время как на флангах сыграют Пауло Дибала, Дуглас Коста или Федерико Бернардески.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо: "Мне все нравится в Сарри, я не буду это отрицать, и, думаю, что говорил это не один раз: я использовал его тактику много раз за последние несколько лет. Никогда не бывает хорошего момента, чтобы встретиться с "Ювентусом", потому что они всегда готовы к матчу, потому что это часть их ДНК и истории клуба. В течение стольких лет у них была последовательность и великолепный менталитет. Мы должны уважать их, но играть, используя наши сильные стороны".

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "В этот момент, игры будут очень сложными, в том числе ментально и тактически. Все это часть того ненормального периода, который мы переживаем. Я видел, как "Наполи" поджимал противника достаточно высоко и просто выжидал момента. Не знаю, был ли это выбор тренера или вынужденный ход из-за физической подготовки команды. В последнее время "Наполи" себя очень хорошо зарекомендовал. Будет нелегко. В этой игре нападающим придется больше работать в обороне, нежели в атаке. Мы не сможем использовать центрального форварда. Что касается атакующей фазы, то будет больше свободы".

Что думают букмекеры

Несмотря на "сухой" выход после карантина с "Миланом", фаворитом этой встречи считается "Ювентус", коэффициент на его победы – 2.00. На выигрыш "Наполи" – 3.70, а на ничью в основное время – 3.40. Тем не менее самый популярный счет встречи – мировая 1:1 – 5.80. На втором месте победа "Ювентуса" 1:0 – 6.50. А вот коэффициент на минимальный успех неаполитанцев – 9.00.

Мало.сомневается, что Роналду забьет в этой встрече – показатель на его гол – 1.83. У "Наполи" самые высокие отличиться у Аркадиуша Милика и Дриса Мертенса – 3.20.

Смотрите, как "Наполи" и "Ювентус" бились на старте сезона

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