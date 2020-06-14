Шедевр в Италии: игрок "Интера" забил прямым ударом с углового. Но в финал Кубка вышел "Наполи"

Неаполитанцы прошли по сумме двух встреч "Интер" и теперь сразятся за трофей с Криштиану Роналду

"Наполи" стал вторым финалистом Кубка Италии по футболу, субботним вечером при пустых трибунах сыграв дома вничью 1:1 с "Интером" в ответном матче 1/2 финала. Путевку в следующий раунд неаполитанцам принес гостевой выигрыш 1:0, добытый еще в феврале в Милане. Мы вели онлайн матча "Наполи" – "Интер" 1:1 с яркими видео и фото.

Отметим, что уже на второй минуте повторного поединка "Интер" вышел вперед благодаря шедевральному голу своего новичка Кристиана Эриксена – датчанин отличился "сухим листом" в стиле Валерия Лобановского, поразив ворота "Наполи" прямым ударом с углового. Шла 119-я секунда встречи.

При таком счете "Интер" мог рассчитывать на дополнительное время и серию пенальти, однако на 41-й минуте поединка нападающий "Наполи" Дрис Мертенс забил ответный мяч. Он и принес неаполитанцам ничью 1:1, а с ней – и выход в финал Кубка Италии, который состоится в Риме на стадионе "Олимпико" 17 июня. Соперником "Наполи" будет "Ювентус" Криштиану Роналду, который по сумме двух встреч ранее разобрался с "Миланом".

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Отметим, что гол, забитый Дрисом Мертенсом в ворота "Интера", сделал его лучшим бомбардиром в истории "Наполи". У бельгийца стало 122 мяча – на 1 гол больше, чем у Марека Гамшика, и на 7 больше, чем у Диего Марадоны.

"Наполи" – в шаге от кубкового трофея. Фото – Reuters

Наполи – Интер 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Мертенс, 41 – Эриксен, 2

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай – Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85) – Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони – Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72) – Эриксен (Сенси, 88) – Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

Предупреждения: Оспина – Янг, де Врей

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