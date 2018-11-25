Финал Кубка Либертадорес под угрозой: на футболистов "Бока Хуниорс" совершено нападение

Болельщики напали на автобус с футболистами, несколько игроков получили повреждения

На автобус игроков "Боки Хуниорс" напали болельщики, когда он подъезжал к стадиону "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти", где сегодня, 24 ноября, должен состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт", информирует TyC Sports.

Полиция пыталась утихомирить фанатов, используя слезоточивый газ, но в итоге от него пострадали и футболисты.

Несколько игроков "Боки Хуниорс", включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру, получили повреждения. Представители клуба заявили, что футболисты не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече. Сообщается, что игра может быть перенесена.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе "Альберто Армандо", завершился со счетом – 2:2. Игра прошла на день позже из-за сильного дождя. Кстати, за "Риверт Плейт" выступает экс-игрок харьковского "Металлиста" Карлос Майдана.

Недавно мы сообщали, что болельщики поспорили о победителе Кубка Либертадорес, после чего один из них сжег дом другого.