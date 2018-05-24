Финал Лиги чемпионов-2020 состоится в Стамбуле

Сегодня в Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы города, которые примут финалы европейских клубных турниров в сезоне-2019/20.

Решающий матч Лиги чемпионов-2020 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка.

Стадион был построен как главная арена XXIX Олимпийских игр на проведение которых претендовал Стамбул. Строительство началось в 1999 году и было завершено в 2002 году для предполагаемого проведения Олимпиады-2008. Но заявка Турции на проведение Игр была неудачной. Строительство стадиона обошлось в 140 млн долларов. Вмещает он 80 500 зрителей.

В 2005 году на этом стадионе прошел финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одолел "Милан" в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что в финале ЛЧ-2018 "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?