Финал молодежного чемпионата мира: на пути Украины к "золоту" – уже битые корейцы

Футбольный эксперт Александо Сопко – об историческом поединке сборной Украины из футболистов до 20 лет

Андрей Лунин. Его надежность в финале станет одним из залогов успеха. Фото Андрей Майоров (ffu.ua).

Завтра в Польше финиширует молодежный чемпионат мира по футболу. В заключительном и решающем матче турнира сборная Украины (U-20) постарается преодолеть последний барьер на пути к мировой вершине в лице сверстников из Южной Кореи (начало 19:00, ТВ — UA: Первый). Поединок пройдет на стадионе "Видзева" в Лодзи, где "сине-желтые" в 1/4 обыграли Колумбию (1:0). А вчера вечером подопечные Александра Петракова провели на этой арене первую тренировку перед финалом.

Украина – Корея смотреть онлайн финал молодежного чемпионата мира

Украинцы не смогут рассчитывать на основного центрального защитника Дениса Попова, удаленного в полуфинальной игре с Италией. Зато в строй вернется правый вингер Георгий Цитаишвили, пропустивший 1/2 финала из-за дисквалификации.

"Очень жаль, что не сыграет Попов. Но финал есть финал. Тут на первое место выходит функциональная готовность всей команды, — говорит Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. — У корейцев далеко не звездная сборная. Игра их команды строится больше не на индивидуальных действиях, а на организованности, дисциплине и надежности. Как и у нас. В этом, возможно, и будет заключаться главная сложность: подопечным Петракова предстоит сыграть против соперника, проповедующего похожие игровые принципы. Придется вскрывать очень организованную оборону, когда все соперники будут за линией мяча. Ну посмотрим...".

Впрочем, наша сборная U-20 имеет довольно свежий опыт того, как обыгрывать корейцев. В конце марта на сборах в Испании "сине-желтые" провели с действующими вице-чемпионами Азии контрольный матч и победили 1:0. Единственный гол, уже на 5-й минуте игры тогда забил Сергей Булеца. Почему бы не повторить?

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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