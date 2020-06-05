Финалист Лиги чемпионов влазит в огромные кредиты, чтобы клуб держался на плаву

Полученные средства не будут использоваться для приобретения игроков

Клуб английской Премьер-лиги и прошлогодний финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сообщил, что взял в кредит у государства 175 миллионов фунтов. Руководство лондонцев воспользовалось программой помощи бизнесу Великобритании, которая предоставляет краткосрочный заем компаниям, вносящим существенный вклад в экономику страны и имеющим высокий инвестиционный вклад.

Читайте также: И до них добрался: коронавирус обнаружен в знаменитом английском клубе из Лиги чемпионов

"Ввиду потери значительного дохода от проведения матчей и сторонних выступлений, таких как концерты и мероприятия других видов спорта, наши предполагаемые потери могут превысить 200 млн фунтов за период до июня 2021 года. Полученные средства не будут использоваться для приобретения игроков. Руководители клуба желают, чтобы у них была финансовая гибкость и дополнительный оборотный капитал в эти сложные времена. "Тоттенхэм" открыл многофункциональную площадку, предназначенную для расширения потоков доходов, создал дополнительные рабочие места, обеспечил помощь различным организациям и школам в рамках поддержки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса", — поясняется на официальном сайте клуба.

Ранее мы сообщали, что вооруженные грабители залезли в особняк к звезде английского футбола, когда тот был дома. Между преступниками и полузащитником завязалась драка, и он получил по лицу.

Реклама

Смотрите, как "Тоттенхэм" вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама