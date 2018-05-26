Финалисты Лиги чемпионов могут стать участниками грандиозного обмена футболистами

Сегодня, 10:48

"Реал" намерен предложить "Ливерпулю" обмен с участием Кейлора Наваса и Мохамеда Салаха

Мохамед Салах. Тренировка в Киеве. Фото AFP
Мохамед Салах. Тренировка в Киеве. Фото AFP

Руководство мадридского "Реала" намерено предложить английскому "Ливерпулю" обмен с участием Мохамеда Салаха и Кейлора Наваса, сообщает издание Don Balon. Интересно, что новость о грандиозном обмене футболистами появилась накануне финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором как раз и сыграют эти две команды. Матч "Реал" – "Ливерпуль" смотреть онлайн можно на нашем сайте – доступен поминутный комментарий, фото со стадиона и видео-повторы голов.

Испанские СМИ пишут, что в приобретении египтянина заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес. Ранее руководство "Ливерпуля" установило стоимость выкупа контракта Салаха в размере 200 миллионов евро, но Перес намерен предложить английскому клубу вратаря Кейлора Наваса и денежную доплату.

Ранее Don Balon сообщал, что Салах поставил перед руководством "Реала" два условия – гарантированное место в стартовом составе "королевского клуба" и вторая по размеру зарплата после лидера команды Криштиану Роналду.

В субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?
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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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