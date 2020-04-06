Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – в декабре: Касильяс рассказал, почему это – лучший вариант

6 апреля, 10:01

Богдан Юрков

По мнению легендарного вратаря, мировой футбол уже сейчас может подстроить свой календарь под зимний ЧМ-2022

Бывший голкипер мадридского "Реала", перенесший инфаркт Икер Касильяс, который претендует на пост президента Федерации футбола Испании, высказал свои предложения относительно возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за досрочное завершение сезона


"Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира в Катаре начнется в ноябре 2022 года – вносить коррективы надо в том числе исходя из этого", – написал Икер Касильяс у себя в Twitter

Икер Касильяс

Икер Касильяс / Фото: AFP

Читайте также: После увольнения из УЕФА Григорий Суркис получил от организации более 2 миллионов

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены. Оба еврокубковых турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Смотрите, как бывший клуб Касильяса "Реал" до пандемии коронавируса играл в ЛЧ с "Манчестер Сити"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Лига Европы Икер Касильяс коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...