Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – в декабре: Касильяс рассказал, почему это – лучший вариант

По мнению легендарного вратаря, мировой футбол уже сейчас может подстроить свой календарь под зимний ЧМ-2022

Бывший голкипер мадридского "Реала", перенесший инфаркт Икер Касильяс, который претендует на пост президента Федерации футбола Испании, высказал свои предложения относительно возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

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"Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира в Катаре начнется в ноябре 2022 года – вносить коррективы надо в том числе исходя из этого", – написал Икер Касильяс у себя в Twitter

Икер Касильяс / Фото: AFP

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Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены. Оба еврокубковых турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Смотрите, как бывший клуб Касильяса "Реал" до пандемии коронавируса играл в ЛЧ с "Манчестер Сити"

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