"Фиорентина" переименует тренировочную базу в честь Давиде Астори

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" переименует свою тренировочную базу и назовет ее в честь скончавшегося капитана команды Давиде Астори.

Астори был найден мертвым 4 марта в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

"Мы приняли такое решение, потому что здесь был его дом, – сказал президент "фиалок" Марио Коньини. – Он приходил сюда каждый день на тренировки и даже время с семьей он проводил здесь. Мы считаем, что правильно почтить его память этим жестом".

Ранее "Фиорентина" вывела из обращения игровой номер 13, под которым выступал Астори.

Ранее мы писали, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в этих клубах.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.