"Фиорентина" продолжит выплачивать зарплату умершего футболиста его семье

"Фиорентина" посмертно продлила контракт со своим капитаном Давиде Астори, сообщают итальянские СМИ. Соглашение не имеет конкретного срока, зарплату Астори будут получать его жена и дети.

Игрок должен был продлить контракт с "Фиорентиной" в понедельник, 5 марта.

Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам. У футболиста остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.

УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

По информации прессы, 31-летний футболист умер во сне в своем номере в Удине, где команда разместилась перед матчем с "Удинезе". Данная игра и остальные воскресные матчи серии А были перенесены из-за трагических событий.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.