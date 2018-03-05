"Фиорентина" продолжит выплачивать зарплату умершего футболиста его семье
Благородный поступок руководства "Фиорентины" по отношению к семье умершего капитана
"Фиорентина" посмертно продлила контракт со своим капитаном Давиде Астори, сообщают итальянские СМИ. Соглашение не имеет конкретного срока, зарплату Астори будут получать его жена и дети.
Игрок должен был продлить контракт с "Фиорентиной" в понедельник, 5 марта.
Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам. У футболиста остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.
УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.
По информации прессы, 31-летний футболист умер во сне в своем номере в Удине, где команда разместилась перед матчем с "Удинезе". Данная игра и остальные воскресные матчи серии А были перенесены из-за трагических событий.
Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.
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