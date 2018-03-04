Из-за смерти футболиста отменили все оставшиеся матчи 27 тура чемпионата Италии

Сегодня, 14:36

Защитник скончался во сне в ночь с 3 на 4 марта в отеле в городе Удине

Давиде Астори. Фото AFP
Давиде Астори. Фото AFP

Семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться в воскресенье, перенесены из-за смерти футболиста итальянской сборной и "Фиоринтины" Давиде Астори.

Президентом Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази и руководители клубов попросили отменить все воскресные матчи в связи с кончиной Астори, и их просьба была удовлетворена, передает Football Italia.

4 марта должны были пройти матчи "Удинезе" – "Фиорентина", "Дженоа – Кальяри", "Аталанта – Сампдория", "Милан" – "Интер", "Торино" – "Кротоне", "Беневето" – "Верона" и "Кьево" – "Сассуоло".

Ранее мы сообщали, что основатель провинциального клуба умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.

В начале октября в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.
футбол, чемпионат Италии, Давиде Астори

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