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Флойд Мейвезер поможет китайским боксерам

23 июля, 16:00

Известный боксер станет специальным советником сборной Китая

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер. Фото: Instagram

Американский боксер Флойд Мэйвезер согласился на роль специального советника в олимпийской сборной Китая по боксу. Китайская федерация бокса объявила о достижении договоренности с 42-летним ветераном в национальной социальной сети WeChat. Мэйвезер поможет команде подготовиться к выступлениям на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

Флойд Мейвезер выложил на стол полтора миллиона долларов наличными.

31 декабря американец принял участие в выставочном поединке на турнире Rizin 14 в Японии. Тогда Мэйвезер победил японского бойца Тенсина Насукаву по правилам бокса. Выступление принесло американскому боксеру девять миллионов долларов.

В 2017 году Мэйвезер одержал верх в бою с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Эта победа стала 50-й в карьере Мэйвезера. Американец ни разу не уступал на профессиональном ринге.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Китая по боксу завоевала четыре медали. Наибольшего успеха добились китайские спортсменки: на их счету две бронзы и одно серебро.

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Тег Китай, бокс, Флойд Мейвезер

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Источник:

BBC Sports

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