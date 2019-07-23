Флойд Мейвезер поможет китайским боксерам

Известный боксер станет специальным советником сборной Китая

Флойд Мейвезер. Фото: Instagram

Американский боксер Флойд Мэйвезер согласился на роль специального советника в олимпийской сборной Китая по боксу. Китайская федерация бокса объявила о достижении договоренности с 42-летним ветераном в национальной социальной сети WeChat. Мэйвезер поможет команде подготовиться к выступлениям на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

Флойд Мейвезер выложил на стол полтора миллиона долларов наличными.

31 декабря американец принял участие в выставочном поединке на турнире Rizin 14 в Японии. Тогда Мэйвезер победил японского бойца Тенсина Насукаву по правилам бокса. Выступление принесло американскому боксеру девять миллионов долларов.

В 2017 году Мэйвезер одержал верх в бою с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Эта победа стала 50-й в карьере Мэйвезера. Американец ни разу не уступал на профессиональном ринге.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Китая по боксу завоевала четыре медали. Наибольшего успеха добились китайские спортсменки: на их счету две бронзы и одно серебро.

Кстати, мы рассказывали о ТОП-10 "злодеев" мирового спорта: кого фанаты считают главным хулиганом. За неспортивное поведение в рейтинг от болельщиков попали Майк Тайсон, Жозе Моуринью, Флойд Мейвезер и другие.

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