Фонсека – о финале ЛЧ: "Люблю футбол Клоппа, но как португалец буду болеть за Роналду"

Сегодня, 11:53

Португальский тренер ожидает великолепного зрелища, которое поможет продвинуть Украину и ее футбол


Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фоснека, продливший накануне контракт с клубом, поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем", который состоится в Киеве в НСК "Олимпийский" 26 мая. Португалец считает, что шансы команд равны: 50 на 50.

"Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! Все это доказывает его качества. Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придется очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50. В то же время как португалец я буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду – хочу, чтобы он снова выиграл Лигу чемпионов. Ожидаю великолепного зрелища, отличного финала, который поможет продвинуть Украину и ее футбол. Желаю, чтобы люди ушли со стадиона довольными тем, что приехали в эту страну. Надеюсь, они проведут здесь хорошие дни, ведь это самое главное", – говорит Фонсека.

Полное интервью Паулу Фонсеки после подписания контракта с "Шахтером". Португалец еще как минимум на два года останется в Украине.

Напомним, перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Из-за этого киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц, а неравнодушные жители города стали приглашать иностранцев на бесплатные ночевки.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Шахтер Донецк, Реал Мадрид, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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