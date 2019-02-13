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Фонсека обратился к болельщикам перед матчем с "Айнтрахтом": "Поддержите нас, и мы победим вместе"

Сегодня, 20:34

Паулу Фонсеку в матче против "Айнтрахта" устроит только победа

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: AFP
Фонсека обратился к болельщикам перед матчем с "Айнтрахтом": "Поддержите нас, и мы победим вместе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/462/e2e/5c6462e2e2c82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/462/e2e/5c6462e2e2c82.jpg Футбол Паулу Фонсеку в матче против "Айнтрахта" устроит только победа

Накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта в Харькове состоялась пресс-конференция с участие главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки. Ранее мы опубликовали заявление тренера "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места".

"Не идеальный вариант для нас, когда первый официальный матч сезона сразу такой важный, да еще и против соперника, находящегося в гораздо лучшем игровом тонусе. Но посмотрим", – сказал Паулу Фонсека в начале своей пресс-конференции. А по ходу ее еще пару раз напоминал против какой команды предстоит играть "горнякам": "Их атакующая тройка Йович – Алле – Ребич в 29 матчах сезона имеют в активе 40 забитых мячей и 18 ассистов. "Айнтрахт" выиграл все матчи в группе ЛЕ, и вообще в этом сезоне проиграл только одну выездную игру".

Когда "Сегодня" поинтересовалась, станет ли для него дополнительной мотивацией то обстоятельство, что "Айнтрахт" возглавляет Ади Хюттер – человек, в 2016 году лишивший его и "Шахтер" Лиги чемпионов, коуч "горняков" заверил, что и без "личных счетов" уровень его мотивации очень высок.

А когда мы напомнили о том, что он уже выбивал "Айнтрахт" из плей-офф Лиги Европы, начав с домашней ничьей, Паулу улыбнулся: "Прекрасно помню те матчи. Но сейчас ничья дома меня не устроит. Только победа. Она даст нам уверенность на будущее".

На вопрос, кто заменит Ракицкого в плане организации атак из глубины, Фонсека ответил уклончиво: "У нас есть игроки, способные его заменить. Завтра на этой позиции сыграет Хочолава, и думаю, он справится со своей задачей".

В конце пресс-конференции Фонсека обратился к болельщикам: "Знаю, что матч поздно. Знаю, что будет холодно. Но я приглашаю всех: приходите завтра, поддержите нас, и мы победим вместе".

Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.

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Тег футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Паулу Фонсека

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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