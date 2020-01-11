Фонсека против Роналду: расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии

В чемпионате Италии по футболу на этих выходных проходят матчи 19-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Кальяри" – "Милан", "Интер" – "Аталанта" и "Рома" – "Ювентус". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальное турнирное положение в Серии А.
Чемпионат Англии – расписание и результаты 22 тура
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Чемпионат Италии, 19 тур
Суббота, 11 января
16:00 Кальяри – Милан ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.10 – 3.50 – 2.33
19:00 Лацио – Наполи
Букмекеры: 2.03 – 4.00 – 3.40 ТВ: "Футбол 2"
21:45 Интер – Аталанта ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.21 – 3.70 – 3.20
Воскресенье, 12 января
13:30 Удинезе – Сассуоло ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.23 – 3.50 – 3.30
16:00 Фиорентина – СПАЛ
Букмекеры: 1.49 – 4.60 – 6.80
16:00 Сампдория – Брешия
Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95
16:00 Торино – Болонья ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.28 – 3.50 – 3.20
19:00 Верона – Дженоа ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.28 – 3.35 – 3.35
21:45 Рома – Ювентус ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.28
Понедельник, 13 января
21:45 Парма – Лечче ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.91 – 3.85 – 3.95
Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|18
|14
|3
|1
|39-15
|45
|2
|ЮВЕНТУС
|18
|14
|3
|1
|35-17
|45
|3
|ЛАЦИО
|17
|12
|3
|2
|40-17
|39
|4
|РОМА
|18
|10
|5
|3
|33-19
|35
|5
|АТАЛАНТА
|18
|10
|4
|4
|48-25
|34
|6
|КАЛЬЯРИ
|18
|8
|5
|5
|33-27
|29
|7
|ПАРМА
|18
|7
|4
|7
|24-25
|25
|8
|НАПОЛИ
|18
|6
|6
|6
|28-25
|24
|9
|ТОРИНО
|18
|7
|3
|8
|24-26
|24
|10
|БОЛОНЬЯ
|18
|6
|5
|7
|28-30
|23
|11
|ВЕРОНА
|17
|6
|4
|7
|19-20
|22
|12
|МИЛАН
|18
|6
|4
|8
|16-24
|22
|13
|УДИНЕЗЕ
|18
|6
|3
|9
|14-28
|21
|14
|САССУОЛО
|18
|5
|4
|9
|30-31
|19
|15
|ФИОРЕНТИНА
|18
|4
|6
|8
|22-29
|18
|16
|САМПДОРИЯ
|18
|4
|4
|10
|14-27
|16
|17
|ЛЕЧЧЕ
|18
|3
|6
|9
|22-36
|15
|18
|БРЕШИА
|18
|4
|2
|12
|16-31
|14
|19
|ДЖЕНОА
|18
|3
|5
|10
|19-36
|14
|20
|СПАЛ
|18
|3
|3
|12
|12-28
|12
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