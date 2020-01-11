Фонсека против Роналду: расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии

Все о 19-м туре Серии А - кто с кем играет, где смотреть матчи, результаты поединков и турнирная таблица

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В чемпионате Италии по футболу на этих выходных проходят матчи 19-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Кальяри" – "Милан", "Интер" – "Аталанта" и "Рома" – "Ювентус". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальное турнирное положение в Серии А.

Чемпионат Англии – расписание и результаты 22 тура

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Чемпионат Италии, 19 тур

Суббота, 11 января

16:00 Кальяри – Милан ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.10 – 3.50 – 2.33

19:00 Лацио – Наполи

Букмекеры: 2.03 – 4.00 – 3.40 ТВ: "Футбол 2"

21:45 Интер – Аталанта ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.21 – 3.70 – 3.20

Воскресенье, 12 января

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13:30 Удинезе – Сассуоло ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.23 – 3.50 – 3.30

16:00 Фиорентина – СПАЛ

​​​​​​​Букмекеры: 1.49 – 4.60 – 6.80

16:00 Сампдория – Брешия

​​​​​​​Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95

16:00 Торино – Болонья ТВ: "Футбол 1"

​​​​​​​Букмекеры: 2.28 – 3.50 – 3.20

19:00 Верона – Дженоа ТВ: "Футбол 2"

​​​​​​​Букмекеры: 2.28 – 3.35 – 3.35

21:45 Рома – Ювентус ТВ: "Футбол 1"

​​​​​​​Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.28

Понедельник, 13 января

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21:45 Парма – Лечче ТВ: "Футбол 1"

​​​​​​​Букмекеры: 1.91 – 3.85 – 3.95

Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 18 14 3 1 39-15 45 2 ЮВЕНТУС 18 14 3 1 35-17 45 3 ЛАЦИО 17 12 3 2 40-17 39 4 РОМА 18 10 5 3 33-19 35 5 АТАЛАНТА 18 10 4 4 48-25 34 6 КАЛЬЯРИ 18 8 5 5 33-27 29 7 ПАРМА 18 7 4 7 24-25 25 8 НАПОЛИ 18 6 6 6 28-25 24 9 ТОРИНО 18 7 3 8 24-26 24 10 БОЛОНЬЯ 18 6 5 7 28-30 23 11 ВЕРОНА 17 6 4 7 19-20 22 12 МИЛАН 18 6 4 8 16-24 22 13 УДИНЕЗЕ 18 6 3 9 14-28 21 14 САССУОЛО 18 5 4 9 30-31 19 15 ФИОРЕНТИНА 18 4 6 8 22-29 18 16 САМПДОРИЯ 18 4 4 10 14-27 16 17 ЛЕЧЧЕ 18 3 6 9 22-36 15 18 БРЕШИА 18 4 2 12 16-31 14 19 ДЖЕНОА 18 3 5 10 19-36 14 20 СПАЛ 18 3 3 12 12-28 12

Смотрите, как в предыдущем туре Серии А "Интер" обыграл "Наполи" (3:1)

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