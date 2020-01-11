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Фонсека против Роналду: расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии

11 января, 09:31

Все о 19-м туре Серии А - кто с кем играет, где смотреть матчи, результаты поединков и турнирная таблица

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В чемпионате Италии по футболу на этих выходных проходят матчи 19-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Кальяри" – "Милан", "Интер" – "Аталанта" и "Рома" – "Ювентус". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальное турнирное положение в Серии А.

Чемпионат Англии – расписание и результаты 22 тура
Чемпионат Франции – расписание и результаты 20 тура

Чемпионат Италии, 19 тур

Суббота, 11 января

16:00 Кальяри – Милан ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.10 – 3.50 – 2.33

19:00 Лацио – Наполи
Букмекеры: 2.03 – 4.00 – 3.40 ТВ: "Футбол 2"

21:45 Интер – Аталанта ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.21 – 3.70 – 3.20

Воскресенье, 12 января

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13:30 Удинезе – Сассуоло ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.23 – 3.50 – 3.30

16:00 Фиорентина – СПАЛ
​​​​​​​Букмекеры: 1.49 – 4.60 – 6.80

16:00 Сампдория – Брешия
​​​​​​​Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95

16:00 Торино – Болонья ТВ: "Футбол 1"
​​​​​​​Букмекеры: 2.28 – 3.50 – 3.20

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19:00 Верона – Дженоа ТВ: "Футбол 2"
​​​​​​​Букмекеры: 2.28 – 3.35 – 3.35

21:45 Рома – Ювентус ТВ: "Футбол 1"
​​​​​​​Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.28

Понедельник, 13 января

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21:45 Парма – Лечче ТВ: "Футбол 1"
​​​​​​​Букмекеры: 1.91 – 3.85 – 3.95

Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР18143139-1545
2ЮВЕНТУС18143135-1745
3ЛАЦИО17123240-1739
4РОМА18105333-1935
5АТАЛАНТА18104448-2534
6КАЛЬЯРИ1885533-2729
7ПАРМА1874724-2525
8НАПОЛИ1866628-2524
9ТОРИНО1873824-2624
10БОЛОНЬЯ1865728-3023
11ВЕРОНА1764719-2022
12МИЛАН1864816-2422
13УДИНЕЗЕ1863914-2821
14САССУОЛО1854930-3119
15ФИОРЕНТИНА1846822-2918
16САМПДОРИЯ18441014-2716
17ЛЕЧЧЕ1836922-3615
18БРЕШИА18421216-3114
19ДЖЕНОА18351019-3614
20СПАЛ18331212-2812

Смотрите, как в предыдущем туре Серии А "Интер" обыграл "Наполи" (3:1)

"Аталанта" – "Парма" (5:0): обзор победы команды Малиновского в 18-м туре

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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