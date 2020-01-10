"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" и Зинченко против "Виллы": расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии

В чемпионате Англии по футболу – пора матчей 22-го тура. Главное внимание приковано к ремейку финала Лиги чемпионов-2019 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура на уикенде, котировки букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что "МанСити" ищет игрока на позицию украинца Зинченко.
Также мы писали, что травмированному Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро.
Чемпионат Англии по футболу, 22 тур
Пятница, 10 января
22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 2.03 – 3.40 – 4.00
Суббота, 11 января
14:30 "Кристал Пэлас" – "Арсенал"
Букмекеры: 4.20 – 3.80 – 1.87
17:00 "Челси" – "Бернли"
Букмекеры: 1.29 – 5.90 – 11.5
17:00 "Эвертон" – "Брайтон"
Букмекеры: 1.90 – 3.60 – 4.30
17:00 "Лестер" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 1.66 – 3.90 – 5.60
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Норвич"
Букмекеры: 1.37 – 5.10 – 9.10
17:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 8.20
19:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 4.70 – 4.20 – 1.71
Воскресенье, 12 января
16:00 "Борнмут" – "Уотфорд"
Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70
18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 14.5 – 8.60 – 1.17
Трансляции матчей Премьер-лиги на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|19
|1
|0
|49-14
|58
|2
|ЛЕСТЕР
|21
|14
|3
|4
|46-19
|45
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21
|14
|2
|5
|56-24
|44
|4
|ЧЕЛСИ
|21
|11
|3
|7
|36-29
|36
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21
|8
|7
|6
|32-25
|31
|6
|ТОТТЕНХЭМ
|21
|8
|6
|7
|36-30
|30
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|21
|7
|9
|5
|30-27
|30
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|21
|7
|8
|6
|23-21
|29
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21
|7
|7
|7
|19-23
|28
|10
|АРСЕНАЛ
|21
|6
|9
|6
|28-30
|27
|11
|ЭВЕРТОН
|21
|7
|4
|10
|24-32
|25
|12
|САУТГЕМПТОН
|21
|7
|4
|10
|25-38
|25
|13
|НЬЮКАСЛ
|21
|7
|4
|10
|20-33
|25
|14
|БРАЙТОН
|21
|6
|6
|9
|25-29
|24
|15
|БЕРНЛИ
|21
|7
|3
|11
|24-34
|24
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|20
|6
|4
|10
|25-32
|22
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|21
|6
|3
|12
|27-37
|21
|18
|БОРНМУТ
|21
|5
|5
|11
|20-32
|20
|19
|УОТФОРД
|21
|4
|7
|10
|17-34
|19
|20
|НОРВИЧ
|21
|3
|5
|13
|22-41
|14
Смотрите, как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в финале Лиги чемпионов-2019
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