"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" и Зинченко против "Виллы": расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии

Все - об английском футбольном уикенде: кто с кем играет, где смотреть матчи и актуальное положение команд

"Тоттенхэм" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

В чемпионате Англии по футболу – пора матчей 22-го тура. Главное внимание приковано к ремейку финала Лиги чемпионов-2019 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура на уикенде, котировки букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "МанСити" ищет игрока на позицию украинца Зинченко.

Также мы писали, что травмированному Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро.

Чемпионат Англии по футболу, 22 тур

Пятница, 10 января

22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 2.03 – 3.40 – 4.00

Суббота, 11 января

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14:30 "Кристал Пэлас" – "Арсенал"

Букмекеры: 4.20 – 3.80 – 1.87

17:00 "Челси" – "Бернли"

Букмекеры: 1.29 – 5.90 – 11.5

17:00 "Эвертон" – "Брайтон"

Букмекеры: 1.90 – 3.60 – 4.30

17:00 "Лестер" – "Саутгемптон"

Букмекеры: 1.66 – 3.90 – 5.60

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Норвич"

​​​​​​​Букмекеры: 1.37 – 5.10 – 9.10

17:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"

​​​​​​​Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 8.20

19:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

​​​​​​​Букмекеры: 4.70 – 4.20 – 1.71

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Воскресенье, 12 января

16:00 "Борнмут" – "Уотфорд"

​​​​​​​Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70

18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 14.5 – 8.60 – 1.17

Трансляции матчей Премьер-лиги на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 20 19 1 0 49-14 58 2 ЛЕСТЕР 21 14 3 4 46-19 45 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 14 2 5 56-24 44 4 ЧЕЛСИ 21 11 3 7 36-29 36 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21 8 7 6 32-25 31 6 ТОТТЕНХЭМ 21 8 6 7 36-30 30 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 21 7 9 5 30-27 30 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21 7 8 6 23-21 29 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 7 7 7 19-23 28 10 АРСЕНАЛ 21 6 9 6 28-30 27 11 ЭВЕРТОН 21 7 4 10 24-32 25 12 САУТГЕМПТОН 21 7 4 10 25-38 25 13 НЬЮКАСЛ 21 7 4 10 20-33 25 14 БРАЙТОН 21 6 6 9 25-29 24 15 БЕРНЛИ 21 7 3 11 24-34 24 16 ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 25-32 22 17 АСТОН ВИЛЛА 21 6 3 12 27-37 21 18 БОРНМУТ 21 5 5 11 20-32 20 19 УОТФОРД 21 4 7 10 17-34 19 20 НОРВИЧ 21 3 5 13 22-41 14

Смотрите, как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в финале Лиги чемпионов-2019

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