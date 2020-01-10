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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" и Зинченко против "Виллы": расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии

10 января, 15:21

Все - об английском футбольном уикенде: кто с кем играет, где смотреть матчи и актуальное положение команд

"Тоттенхэм" vs "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

В чемпионате Англии по футболу – пора матчей 22-го тура. Главное внимание приковано к ремейку финала Лиги чемпионов-2019 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура на уикенде, котировки букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "МанСити" ищет игрока на позицию украинца Зинченко.

Также мы писали, что травмированному Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро.

Чемпионат Англии по футболу, 22 тур

Пятница, 10 января

22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 2.03 – 3.40 – 4.00

Суббота, 11 января

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14:30 "Кристал Пэлас" – "Арсенал"
Букмекеры: 4.20 – 3.80 – 1.87

17:00 "Челси" – "Бернли"
Букмекеры: 1.29 – 5.90 – 11.5

17:00 "Эвертон" – "Брайтон"
Букмекеры: 1.90 – 3.60 – 4.30

17:00 "Лестер" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 1.66 – 3.90 – 5.60

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17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Норвич"
​​​​​​​Букмекеры: 1.37 – 5.10 – 9.10

17:00 "Вулверхэмптон" – "Ньюкасл"
​​​​​​​Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 8.20

19:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
​​​​​​​Букмекеры: 4.70 – 4.20 – 1.71

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Воскресенье, 12 января

16:00 "Борнмут" – "Уотфорд"
​​​​​​​Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70

18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 14.5 – 8.60 – 1.17

Трансляции матчей Премьер-лиги на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ20191049-1458
2ЛЕСТЕР21143446-1945
3МАНЧЕСТЕР СИТИ21142556-2444
4ЧЕЛСИ21113736-2936
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2187632-2531
6ТОТТЕНХЭМ2186736-3030
7ВУЛВЕРХЭМПТОН2179530-2730
8ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2178623-2129
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2177719-2328
10АРСЕНАЛ2169628-3027
11ЭВЕРТОН21741024-3225
12САУТГЕМПТОН21741025-3825
13НЬЮКАСЛ21741020-3325
14БРАЙТОН2166925-2924
15БЕРНЛИ21731124-3424
16ВЕСТ ХЭМ20641025-3222
17АСТОН ВИЛЛА21631227-3721
18БОРНМУТ21551120-3220
19УОТФОРД21471017-3419
20НОРВИЧ21351322-4114

Смотрите, как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в финале Лиги чемпионов-2019

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чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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