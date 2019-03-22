Фонсека: "Ранее тон в сборной Украины задавала школа Лобановского. Шевченко – за другой стиль"

Португальский наставник рассказал своим соотечественникам, что из себя представляет украинская сборная

Паулу Фонсека. Фото: AFP

Фонсека: "Ранее тон в сборной Украины задавала школа Лобановского. Шевченко – за другой стиль" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4df/cbd/5c94dfcbdaf00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4df/cbd/5c94dfcbdaf00.jpg 2019-03-22T15:16:00+02:00 Футбол Португальский наставник рассказал своим соотечественникам, что из себя представляет украинская сборная

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека специально для португальских СМИ проанализировал игру сборной Украины и назвал ее сильные стороны. Напомним, сегодня сборная Украины встретится с Португалией на стадионе "Да Луж" в стартовом матче отбора на Евро-2020. Португалия – Украина трансляция матча онлайн есть на нашем сайте.

Шевченко изменил ДНК сборной Украины

Сама идентичность на уровне ДНК сборной Украины изменилась. Ранее тон здесь задавала школа Лобановского, которая делала ставку на оборону и контратаки. Шевченко – за другой стиль. Команда старается играть первым темпом, контролировать мяч, прессинговать в полузащите и надежно обороняться. Исполнители с индивидуальной точки зрения очень сильны, и это придает особый азарт их игре.

Молодая команда с амбициями

Украинцы провели отличные матчи в последнее время и горят желанием сыграть против Португалии, чтобы увидеть, чего они стоят в сравнении с большой европейской командой. Они чрезвычайно мотивированы и выходят на поле с большими амбициями. Это молодая команда, которая постоянно обновляет состав.

Кто несет угрозу в составе украинцев

Это индивидуальные качества Марлоса, Жуниора Мораеса, Коноплянки и других игроков. В Украине много молодых талантливых футболистов с большим будущим. Сборная отлично технически подготовлена.

Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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