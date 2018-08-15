Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА

Сегодня, 22:18

Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине


Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста открыл счет в матче против мадридского "Реала" за Суперкубок УЕФА в Таллине. Испанец с бразильскими корнями оторвался от защитников и мощным ударом с острого угла расстрелял ворота Кейлора Наваса. На нашем сайте есть трансляция "Реал" – "Атлетико" онлайн.

Диего Коста отличился на 49-й секунде встречи – это самый быстрый гол в истории розыгрышей Суперкубка УЕФА, сообщает статистическое издание Opta.

"Реал" – первый клуб в истории, выигравший три раза подряд Лигу чемпионов. Но "сливочные" являются авторами еще одного достижение – они также же три года увозят домой Суперкубок УЕФА. Тем не менее, "Атлетико" пока выиграл все свои матчи за трофей, а было их у "матрасников" два.

Добавим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать четвертым украинцем, завоевавшим Суперкубок УЕФА – ранее трофей над головой поднимали Андрей Демченко, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Правда, пока украинец остался в запасе, но имеет возможность выйти на замену.
Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Диего Коста, суперкубок УЕФА

Вы сейчас просматриваете новость "Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото twitter

Онлайн матча за Суперкубок УЕФА "Реал" - "Атлетико": Бензема сравнивает счет

Сегодня, 22:01

Текстовая трансляция поединка за первый еврокубковый трофей в сезоне

Футбол

Фото twitter

Где смотреть матч за Суперкубок УЕФА "Реал" - "Атлетико"

Сегодня, 21:50

Список трансляции матча между дума мадридскими грандами на ТВ и в интернете
Загрузка...

Футбол

Фото Instagram

Девушка игрока "Реала" сфотографировалась топлес на общественном пляже

Сегодня, 19:52

София Сьюскун не стесняется выкладывать интимные фото в соцсети

Футбол

Андрей Лунин. Фото AFP

Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

13 Августа, 18:35

Впервые в истории турнира за трофей поборются команды из одного города

Футбол

Андрей Лунин. Фото twitter.com/realmadrid

Украинец Лунин выиграл первый трофей в составе "Реала"

12 Августа, 09:35

Наш голкипер помог команде обыграть "Милан" в товарищеском турнире

Футбол

Никола Калинич. Фото ФК "Атлетико"

Экс-игрок "Днепра" взял в "Атлетико" легендарный номер

10 Августа, 18:13

Калинич сменил "Милан" на победителя Лиги Европы
Загрузка...