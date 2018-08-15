Форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста открыл счет в матче против мадридского "Реала" за Суперкубок УЕФА в Таллине. Испанец с бразильскими корнями оторвался от защитников и мощным ударом с острого угла расстрелял ворота Кейлора Наваса. На нашем сайте есть трансляция "Реал" – "Атлетико" онлайн.

Диего Коста отличился на 49-й секунде встречи – это самый быстрый гол в истории розыгрышей Суперкубка УЕФА, сообщает статистическое издание Opta.

"Реал" – первый клуб в истории, выигравший три раза подряд Лигу чемпионов. Но "сливочные" являются авторами еще одного достижение – они также же три года увозят домой Суперкубок УЕФА. Тем не менее, "Атлетико" пока выиграл все свои матчи за трофей, а было их у "матрасников" два.

Добавим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать четвертым украинцем, завоевавшим Суперкубок УЕФА – ранее трофей над головой поднимали Андрей Демченко, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Правда, пока украинец остался в запасе, но имеет возможность выйти на замену.