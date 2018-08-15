Онлайн матча за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Атлетико"

В среду, 15 августа, в Таллине на "А. Ле Кок Арен" состоится матч за Суперкубок УЕФА: впервые в истории трофея за него поспорят команды из одного города – победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" и триумфатор Лиги Европы мадридский "Атлетико". Начало матча – в 22:00. Мы проведем текстовую трансляция поединка с фото, видео и яркими комментариями матча.

ОНЛАЙН "РЕАЛ" – "АТЛЕТИКО" – 0:0

"Реал" – "Атлетико". Как изменились команды за лето:

С момента победы в киевском финале Лиги чемпионов в "Реале произошли грандиозные перемены. В первую очередь, это смена главного тренера. Неожиданно для всех в конце прошлого сезона в отставку подал Зинедин Зидан, а на его место не без скандала пришел экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

Затем всех шокировал лидер "Королевского клуба" Криштиану Роналду – после ЧМ-2018 португалец почти после 10 лет в клубе перешел в итальянский "Ювентус". Замену ему в Мадриде так и не купили, если не считать таковым 18-летнего бразильца Винисиуса Жуниора, решив сделать ставку на имеющихся игроков.

Зато "сливочные" существенно укрепили позицию голкипера. Сначала у луганской "Зари" был приобретен 19-летний Андрей Лунин, а незадолго до старта сезона из "Челси" перешел Тибо Куртуа. По информации испанской прессы, бельгиец станет первым номером, а украинец будет его подменять.

Кстати, Лунин может стать четвертым украинцем, завоевавшим Суперкубок УЕФА – ранее трофей над головой поднимали Андрей Демченко, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.

"Атлетико" в межсезонье пополнилось чемпионом мира 22-летним французом Тома Лемаром, за которого пришлось заплатить 70 миллионов евро, а также бывшим форвардом "Днепра" Николой Калиничем. Вместе с тем "матрасникам" удалось удержать своего лидера Антуана Гризманна.

Букмекеры о матче "Реал" – "Атлетико":

"Реал" трижды подряд побеждает в матчах за Суперекубок УЕФА. Букмекеры считают их фавоторим и сегодняшнего поединка: коэффициент на победу команды Хулена Лопетеги – 2.25, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.30. Впрочем, команда Диего Симеоне выиграла все свои предыдущие матчи за этот трофей и сегодня так просто сдаваться не собирается.

Вспомним, как "Реал" обыгрывал "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов в Киеве на "Олимпийском".

А так "Атлетико" побеждал "Марсель" в финале Лиги Европы, который состоялся в Лионе.