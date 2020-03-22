Форвард "Баварии" пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 миллион евро в фонд по борьбе с коронавирусом "We kick Corona", организованный игроками мюнхенского клуба Леоном Горецкой и Джошуа Киммихом. Деньги пойдут в помощь пострадавшим от болезни, а также на покупку медицинского оборудования.

"Мы все знаем о сложившейся тяжелой ситуации. Сейчас мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, то давайте сделаем это. Эта ситуация касается каждого, мы просим вас следовать инструкциям врачей и проявлять сознательность. Верим, что вскоре мы все вернемся к нашей обыкновенной жизни. Все вместе мы преодолеем эту трудность", – заявила пара.

Ранее Киммих и Горецка запустили кампанию по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста пожертвовали 500 тысяч евро. Также к ним присоединился игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который тоже внес 500 тысяч евро.

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А вот "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" опозорились с пожертвованием против коронавируса – оба гранда пожертвовали в пять раз меньше, чем один игрок "Сити".

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