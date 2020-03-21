"МЮ" и "Сити" опозорились с пожертвованием против коронавируса: игрок "Сити" отдал в пять раз больше

Манчестерские гранды "Манчестер Юнатед" и "Манчестер Сити" пожертвовали 100 тысяч фунтов (около 102 тысяч евро) на борьбу с коронавирусом. Деньги были перечислены городским продовольственным благотворительным организациям, а о своей благотворительной деятельности клубы отрапортовали в Twitter.

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"Мы гордимся тем, что оказываем помощь местным банкам продуктов питания, в то время как эти благотворительные организации испытывают повышенный спрос в связи с воздействием пандемии коронавируса", – сообщили клубы в совместном заявлении. В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Правда, это новость выглядит немного странно на фоне того, что ранее один только игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро, которые пойдут в помощь пострадавшим от болезни, а также на покупку медицинского оборудования в Германии.

Ранее мы писали, что Англия может отказаться от одной путевки в еврокубки, чтобы спасти сезон. Руководство Премьер-лиги сомневается, что успеет завершить сезон до 30 июня.

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