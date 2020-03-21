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Игрок "Манчестер Сити" пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом

21 марта, 18:55

Максим Перепелица

Лерой Сане отправил 500 тысяч евро, которые пойдут в помощь пострадавшим от болезни

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане присоединился к кампании по борьбе с коронавирусом "We kick Corona", запущенной игроками "Баварии" Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой. Как сообщает Daily Star, Сане пожертвовал 500 тысяч евро, которые пойдут в помощь пострадавшим от болезни, а также на покупку медицинского оборудования.

"Пришло время всем держаться вместе! Поэтому я присоединяюсь к фонду "We kick Corona". Все пожертвования пойдут в благотворительные учреждения и организации, которые в этом нуждаются. Мы можем и должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее преодолеть это трудное время. Давайте поможем тем, кто помогает другим. Всем большое спасибо!" – написал Сане в Instagram.

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Накануне Киммих и Горецка объявили о старте кампании по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста внесли в свой фонд по 500 тысяч евро.

Стоит добавить, что сайт "Сегодня" объяснял, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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Манчестер Сити коронавирус Лерой Сане

Источник: Сегодня|Спорт

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