Форвард "МанСити" Агуэро повторил рекорд Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате
Аргентинский нападающий оформил 11-й хет-трик в Премьер-лиге
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Челси" (6:0). Отметим, что в одном из мячей Агуэро принял участие украинский футболист Александр Зинченко – он подхватил мяч на фланге и протащил в центр, а затем протолкнул на Серхио, который ударом и-за штрафной поразил ворота.
Агуэро оформил 11-й хет-трик в карьере в Премьер-лиге и догнал рекордсмена по этому показателю Алана Ширера. Этот хет-трик стал для аргентинца уже третьим в нынешнем сезоне в АПЛ.
Кроме этого Агуэро стал лучшим бомбардиром клуба в рамках чемпионата Англии. После сегодняшнего хеть-трика на его счету стало 159 забитых мячей за "горожан" в Премьер-лиге. Предыдущий рекорд принадлежал Эрику Бруку и Томми Джонсу, у которых по 158 результативных ударов.
30-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 23 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Ране мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.
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