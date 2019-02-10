Форвард "МанСити" Агуэро повторил рекорд Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате

Аргентинский нападающий оформил 11-й хет-трик в Премьер-лиге

Серхио Агуэро. Фото: AFP

Форвард "МанСити" Агуэро повторил рекорд Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/06b/e06/5c606be0663ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/06b/e06/5c606be0663ec.jpg 2019-02-10T20:23:54+02:00 Футбол Аргентинский нападающий оформил 11-й хет-трик в Премьер-лиге

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Челси" (6:0). Отметим, что в одном из мячей Агуэро принял участие украинский футболист Александр Зинченко – он подхватил мяч на фланге и протащил в центр, а затем протолкнул на Серхио, который ударом и-за штрафной поразил ворота.

Агуэро оформил 11-й хет-трик в карьере в Премьер-лиге и догнал рекордсмена по этому показателю Алана Ширера. Этот хет-трик стал для аргентинца уже третьим в нынешнем сезоне в АПЛ.

Кроме этого Агуэро стал лучшим бомбардиром клуба в рамках чемпионата Англии. После сегодняшнего хеть-трика на его счету стало 159 забитых мячей за "горожан" в Премьер-лиге. Предыдущий рекорд принадлежал Эрику Бруку и Томми Джонсу, у которых по 158 результативных ударов.

30-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 23 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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