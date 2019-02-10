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Форвард "МанСити" Агуэро повторил рекорд Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате

Сегодня, 20:23

Аргентинский нападающий оформил 11-й хет-трик в Премьер-лиге

Серхио Агуэро
Серхио Агуэро. Фото: AFP
Форвард "МанСити" Агуэро повторил рекорд Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/06b/e06/5c606be0663ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/06b/e06/5c606be0663ec.jpg Футбол Аргентинский нападающий оформил 11-й хет-трик в Премьер-лиге

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Челси" (6:0). Отметим, что в одном из мячей Агуэро принял участие украинский футболист Александр Зинченко – он подхватил мяч на фланге и протащил в центр, а затем протолкнул на Серхио, который ударом и-за штрафной поразил ворота.

Агуэро оформил 11-й хет-трик в карьере в Премьер-лиге и догнал рекордсмена по этому показателю Алана Ширера. Этот хет-трик стал для аргентинца уже третьим в нынешнем сезоне в АПЛ.

Кроме этого Агуэро стал лучшим бомбардиром клуба в рамках чемпионата Англии. После сегодняшнего хеть-трика на его счету стало 159 забитых мячей за "горожан" в Премьер-лиге. Предыдущий рекорд принадлежал Эрику Бруку и Томми Джонсу, у которых по 158 результативных ударов.

30-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 23 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ране мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.

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Тег футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Алан Ширер

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Источник:

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