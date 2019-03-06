Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом"

У Винисиуса диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги

Винисиус со слезами покидал поле в матче с "Аяксом". Фото: AFP

Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fcd/712/5c7fcd7129ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fcd/712/5c7fcd7129ef6.jpg 2019-03-06T15:40:08+02:00 Футбол У Винисиуса диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги

Нападающий "Реала" Винисиус из-за травмы, которую он получил в домашнем матче с "Аяксом", пропустит два месяца. Как сообщает официальный сайт мадридской команды, после после углубленного медицинского обследования, у игрока был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги.

18-летний футболист провел 28 матчей за основную команду "Реала" с момента его перехода из "Фламенго", забив четыре гола.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" разгромил мадридский клуб со счетом – 4:1, выбив "Королевский клуб" из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В первом матче "Аякс" уступил "Реалу" дома со счетом – 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответная игра.

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.