Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом"
У Винисиуса диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги
Нападающий "Реала" Винисиус из-за травмы, которую он получил в домашнем матче с "Аяксом", пропустит два месяца. Как сообщает официальный сайт мадридской команды, после после углубленного медицинского обследования, у игрока был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги.
18-летний футболист провел 28 матчей за основную команду "Реала" с момента его перехода из "Фламенго", забив четыре гола.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" разгромил мадридский клуб со счетом – 4:1, выбив "Королевский клуб" из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В первом матче "Аякс" уступил "Реалу" дома со счетом – 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.
Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.
Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответная игра.
Анонс противостояния "Динамо" – "Челси":
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