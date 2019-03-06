Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом"

Сегодня, 15:40

У Винисиуса диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги

Винисиус со слезами покидал поле в матче с "Аяксом"
Винисиус со слезами покидал поле в матче с "Аяксом". Фото: AFP
Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fcd/712/5c7fcd7129ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fcd/712/5c7fcd7129ef6.jpg Футбол У Винисиуса диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги

Нападающий "Реала" Винисиус из-за травмы, которую он получил в домашнем матче с "Аяксом", пропустит два месяца. Как сообщает официальный сайт мадридской команды, после после углубленного медицинского обследования, у игрока был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги.

18-летний футболист провел 28 матчей за основную команду "Реала" с момента его перехода из "Фламенго", забив четыре гола.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" разгромил мадридский клуб со счетом – 4:1, выбив "Королевский клуб" из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В первом матче "Аякс" уступил "Реалу" дома со счетом – 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Кстати, это худший сезон за 70 лет для "Реала", клуб повторил два личных антирекорда.

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответная игра.

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футболист, Реал Мадрид, Винисиус Жуниор

Вы сейчас просматриваете новость " Форвард "Реала" получил серьезную травму в матче с "Аяксом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино

Сегодня, 10:10

Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе

Онлайн невероятного матча "Реал" – "Аякс" – 1:4

Вчера, 22:47

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Чудо в Мадриде: "Аякс" разгромил "Реал" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:07

Амстердамский клуб после домашнего поражения пробился в четвертьфинал турнира

Как "Аякс" уничтожал "Реал": обзор матча Лиги чемпионов

Сегодня, 09:05

Амстердамский клуб забил четыре гола мадридцам и прошел в 1/4 финала ЛЧ

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Мыться каждый день - вредно

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

В Украине подешевели хрущевки

Стала известна зарплата Авакова за ноябрь

В сети опубликовали личные данные предателей Украины

Как власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

В "Укрзализныце" назвали самый убыточный маршрут в 2018 году
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Вчера, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Вчера, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»