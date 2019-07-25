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Форвард сборной Англии, забивший гол своим причинным местом, завязал с футболом

25 июля, 21:48

35-летний Даррен Бент записал на свой счет 216 голов. Но один из них стоит особняком

Даррен Бент
Даррен Бент. Фото: Getty Images

Нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, сообщает Sky Sports. Бент был без клуба после того, как покинул "Дерби Каунти" по завершении сезона-2017/18.

Даррен начал карьеру в "Ипсвич Таун" в 2001 году, после чего выступал за "Чарльтон Атлетик", "Тоттенхэм Хотспур", "Сандерленд", "Астон Виллу", "Фулхэм", "Брайтон энд Хоув Альбион", "Дерби Каунти" и "Бертон Альбион". Сборну. Англии Бент представлял с 2006 по 2011 год, сыграв за национальную команду 13 матчей (4 гола). Высшим достижением в карьере Бента стал Кубок английской лиги-2008 в составе "Тоттенхэма".

Всего за 18 лет форвард забил 216 мячей в 568 матчах во всех турнирах, самый памятный из которых пришелся на время выступлений в "Дерби". В ворота "Рединга" Даррен Бент отправил мяч самым дорогим для мужчины органом, после чего был вынужден присесть.

А пять лет назад у Даррена Бента угнали два автомобиля. Стоимость машин составляет 150 тысяч фунтов стерлингов. Преступники проникли в дом футболиста, расположенный в городе Литтл Эстон (графство Стаффордшир). Они нашли ключи от автомобилей Audi RS 6 и Range Rover, пробрались в гараж и скрылись на них в неизвестном направлении.

Как мы писали ранее, завершил карьеру знаменитый Фернандо Торрес. 35-летний испанский форвард успел выиграть  все самые важные турниры – Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе "Челси", дважды побеждал в Лиге Европы с "Атлетико". А в составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира-2010, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

Также сообщалось, что один из самых высоких футболистов в мире Питер Крауч повесил бутсы на гвоздь. "Самый забавный британский спортсмен" и автор двух автобиографий принял решение покончить с футболом в возрасте 38 лет.

Смотрите, как сборная Англии выиграла третье место Лиги Наций-2019

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Тег гол, чемпионат Англии, Даррен Бент

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Сегодня|Спорт

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