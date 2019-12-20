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Форварда "Динамо" подозревают в употреблении допинга

20 декабря, 17:42

До конца расследования Динамо не может предоставить более детальную информацию

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в применении запрещенных препаратов. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 19 декабря клуб был уведомлен о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил УЕФА. Как сообщает пресс-служба киевлян, на данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются, сообщается на

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, "Динамо" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

В текущем сезоне Беседин провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил восемь голов, все – в чемпионате Украины. Также один мяч Беседин забил в недавнем матче сборной Украины против Сербии в отборе на Евро-2020.

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Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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Смотрите, как Беседин забивает за "Динамо":

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УЕФА допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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