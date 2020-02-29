Форварда "Копенгагена", который вышел из группы с "Динамо", обвиняют в нападении на полицейского

Предполагаемый инцидент произошел в Глазго во время празднования датчанами второго гола

Нападающий датского "Копенгагена" Майкл Сантос обвиняется в предполагаемом нападении на полицейского во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с шотландским "Селтиком". Об этом сообщает BBC. Поединок состоялся 27 февраля в Глазго, завершился поражением британцев со счетом 1:3 и их вылетом из еврокубков после нулевой ничьей в Копенгагене.

Читайте также: Игрока сборной Украины исключат из заявки Лиги Европы за незнание английского

Напомним, что уругвайский форвард "Копенгагена" Сантос стал автором первого гола в этом матче, забив на 51-й минуте. Во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего произошел предполагаемый инцидент. Сообщается, что после матча шотландская полиция задержала Сантоса и Бьеля, провела с игроками беседу и выдвинула обвинения.

"Игроки отправились домой вместе с командой. Теперь мы ждем сообщения о том, будет ли шотландская полиция заниматься этим делом. Мы готовы сотрудничать с полицией, если они хотят получить больше информации от клуба", — отметили в пресс-службе "Копенгагена".

"Копенгаген" в 1/8 финала сыграет с турецким "Истамбулом". Ранее мы давали полные результаты жеребьевки Лиги Европы. Отметим, что датчане играли в одном квартете с "Динамо" на групповой стадии турнира.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама