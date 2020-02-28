Кто станет соперником "Шахтера" в Лиге Европы: онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в которой единственный представитель от Украины узнает своего соперника. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки. Ранее, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.
Участники 1/8 финала:
- "Байер"
- "Базель"
- "Вольфсбург"
- "Вулверхэмптон"
- "Истанбул Башакшехир"
- "Интер"
- "Копенгаген"
- ЛАСК
- "Манчестер Юнайтед"
- "Олимпиакос"
- "Рейнджерс"
- "Рома"
- "Севилья"
- "Хетафе"
- "Шахтер"
- "Айнтрахт" / "Зальцбург"
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Еще один участник 1/8 финала определится в перенесенном на 28 февраля матче "Зальцбург" – "Айнтрахт". Правда, в первом матче немцы разгромили соперника 4:1 и вряд ли упустят путевку в следующий раунд.
Отметим, что на данном этапе сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу 20 марта.
Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
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