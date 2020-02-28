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Кто станет соперником "Шахтера" в Лиге Европы: онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала

28 февраля, 10:23

Церемония начнется сегодня в 14:00 по киевскому времени

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в которой единственный представитель от Украины узнает своего соперника. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки. Ранее, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Участники 1/8 финала:

  • "Байер"
  • "Базель"
  • "Вольфсбург"
  • "Вулверхэмптон"
  • "Истанбул Башакшехир"
  • "Интер"
  • "Копенгаген"
  • ЛАСК
  • "Манчестер Юнайтед"
  • "Олимпиакос"
  • "Рейнджерс"
  • "Рома"
  • "Севилья"
  • "Хетафе"
  • "Шахтер"
  • "Айнтрахт" / "Зальцбург"

Читайте также: выберите желанного соперника для "Шахтера" в Лиге Европы

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Еще один участник 1/8 финала определится в перенесенном на 28 февраля матче "Зальцбург" – "Айнтрахт". Правда, в первом матче немцы разгромили соперника 4:1 и вряд ли упустят путевку в следующий раунд.

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"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Отметим, что на данном этапе сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу 20 марта.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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жеребьевка Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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