Кто станет соперником "Шахтера" в Лиге Европы: онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала

Церемония начнется сегодня в 14:00 по киевскому времени

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в которой единственный представитель от Украины узнает своего соперника. Мы проведем онлайн трансляцию жеребьевки. Ранее, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Участники 1/8 финала:

"Байер"

"Базель"

"Вольфсбург"

"Вулверхэмптон"

"Истанбул Башакшехир"

"Интер"

"Копенгаген"

ЛАСК

"Манчестер Юнайтед"

"Олимпиакос"

"Рейнджерс"

"Рома"

"Севилья"

"Хетафе"

"Шахтер"

"Айнтрахт" / "Зальцбург"

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Еще один участник 1/8 финала определится в перенесенном на 28 февраля матче "Зальцбург" – "Айнтрахт". Правда, в первом матче немцы разгромили соперника 4:1 и вряд ли упустят путевку в следующий раунд.

Отметим, что на данном этапе сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу 20 марта.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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