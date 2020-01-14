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Форварду "Манчестер Сити" подарили шикарные бутсы из лимитированной серии

14 января, 13:57

Агуэро стал обладателем уникальных бутс

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

В воскресенье "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Астон Виллу" со счетом 6:1, а Агуэро положил рекордный для Премьер-лиги 12-й хет-трик. По этому показателю он обошел Ширера (11) и Фаулера (9). Аргентинец также вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории АПЛ и стал лучшим иностранным бомбардиром лиги.

Смотрите обзор матча чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" (1:6)

Всемирно известный производитель одежды решил отметить достижения форварда, в первую очередь рекордный хет-трик. Экипировщик "Ман Сити" подарил Агуэро пару бутс лимитированного издания.

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Бутсы выполнены в клубных цветах с уникальным вихревым белым и небесно-голубым дизайном. Пурпурный оттенок отсылает к дебютной форме форме немцев для "Сити", в которой команда играет в нынешнем сезоне.

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Кстати, недавно Зинченко поменял позицию и забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Команда украинца легко прошла в 1/32 финала соперника из четвертого по рангу дивизиона.

Смотрите обзор матча "Динамо" Загреб – "Манчестер Сити" – 1:4

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чемпионат Англии Манчестер Сити Серхио Агуэро

Источник: Сегодня|Спорт

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