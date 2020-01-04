Зинченко поменял позицию и забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии

Команда украинца легко прошла в 1/32 финала соперника из четвертого по рангу дивизиона

Зинченко есть что отметить с партнерами / Фото: Reuters

Сегодня на Туманном Альбионе проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии. Для команд Премьер-лиги это первый этап в турнире, тогда как клубы рангом пониже проводят уже третий раунд. "Манчестер Сити" Александр Зинченко одержал легкую победу над "Порт Уэйлом", а украинец наконец-то отметился первым голом в сезоне. К слову, читайте о травме лидера "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола решился выпустить Зинченко не на месте защитника, а на левом фланге полузащиты. За спиной у 23-летнего украинца действовал в обороне бразилец Анхелиньо. Интересно, что ему именно сегодня исполнилось 23 года. И Зина отплатил тренеру, открыв счет на 19-й минуте. Этот гол стал дебютным для уроженца Житомирщины в сезоне.

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Правда, гости, представляющие четвертый дивизион (Лигу 2), на 35-й минуте неожиданно счет сравняли. Но еще до перерыва Серхио Агуэро, который восстановился после травмы, вывел хозяев вперед. А во втором тайме "Порт Уэйл" добили Тэйлор Харвуд-Беллис и Фил Фоден – 4:1. Украиский хавбек провел на поле весь матч.

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