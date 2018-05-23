Фото с Андреем Шевченко смогут сделать все желающие в фан-зоне на Крещатике

С 24 по 27 мая на Крещатике состоится масштабный "Фестиваль чемпионов" (от Главпочтампа до ЦУМа). Именно тут будет множество активностей от спонсоров Лиги чемпионов, турниры с участием легенд футбола, тут будут выставлены трофеи Лиги чемпионов и можно будет сделать фото и взять автограф у звезд футбола: расписание мероприятий фан-зоны Лиги чемпионов.

В рамках фестиваля организована и фан-зона телеканалов "Футбол 1"/ "Футбол 2", где зрителей будут ждать специальные локации для фото и автографсессии. Так, 25 мая в 15:00 в этой фан-зоне состоится автографессессия с участием легенды украинского футбола, тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Сфотографироваться с Шевченко и взять у него автограф сможет каждый желающий,

Также отметим, что по окончании фотосессии, в 16:00 начнется мини-турнир "Матч всех звезд", где примут участие четыре команды: "Легенды "Реала", "Легенды "Ливерпуля", "Друзья Шевченко" и "Легенды Лиги чемпионов". В прямом эфире его покажет телеканал "Футбол 1".

Расписание "Турнира чемпионов":

16:00-16:30 – первый полуфинал

16:45-17:15 – второй полуфинал

17:30-18:00 – матч за третье место

18:15-18:45 – финал.

Напомним, что в фан-зоне телеканалов "Футбол 1"/ "Футбол 2" состоятся также фото- и автографсессии с легендарными игроками Кафу, Луисом Гарсией и Владимиром Шмицером.