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Франция – Хорватия: онлайн матча Лиги наций

Вторник, 8 сентября

Франция

21:45

Хорватия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Во вторник, 8 сентября, в рамках второго тура Лиги наций в Париже на стадионе "Стан де Франс" состоится суперматч элитного дивизиона группы А3: сборная Франции примет команду Хорватии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех ключевых моментов, а также видеоповторами голов.

ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ

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Предыдущая встреча команд состоялась в финале ЧМ-2018. Тогда французы одержали победу со счетом 4:2. И сегодня у хорватов будет отличный шанс поквитаться с обидчиком. В целом команды пересекались на поле шесть раз: четыре победы на счету Франции и еще две встречи завершились вничью. Разница голов 13:5 в пользу французов.

В текущей Лиге наций Франция стартовала с победы над Швецией. Победу команде Дидье Дешама принес единственный мяч самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе. Однако сегодня он помочь своей команде не сможет, так как накануне сдал положительный тест на коронавирус.

"Против шведов не все было идеально. Это новая система, которая сработала неплохо. В атаке мы могли сыграть лучше. Мне придется сделать много перестановок", – заявил Дешам перед матчем.

Хорватия в первом туре уступила чемпиону Европы Португалии, которая играла без Криштиану Роналду – лидера команды ужалила пчела. Тем не менее, даже без своего вожака португальцы разгромили хорватов со счетом 4:1.

"Мы потерпели очень болезненное поражение, но заслужили это. Мы играли не лучшим образом, это был не уровень сборной Хорватии. Надо понимать, что это начало сезона и в команде много новых игроков. Мы рассчитываем сыграть удачнее, чем с Португалией. Я очень уважаю эту сборную Франции, она может похвастать невероятными игроками. Мы должны сдержаннее оценивать свои силы и быть реалистами", – сказал накануне главный тренер Хорватии Златко Далич.

Букмекеры о матче Франция – Хорватия:

Букмекеры считают Францию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.69, на ничью – 3.85, на победу Хорватии – 5.50. Самый вероятный счет матча – минимальная победа Франции со счетом 1:0 (6.10).

Где смотреть матч Франция – Хорватия:

В прямом эфире матч Франция – Хорватия покажут на телеканале "Футбол 1". Также онлайн его можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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онлайн сборная Хорватии сборная Франции Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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