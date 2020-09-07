Коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира

Коронавирус добрался до самого дорогого футболиста мира. Заразился нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, которого Transfermarkt оценивает в 180 миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.
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"Результат теста Мбаппе на COVID-19 в рамках тестирования, проведенного УЕФА в понедельник утром, оказался положительным. Килиан отстранен от тренировок сборной Франции и отправлен на самоизоляцию", – говорят в Федерации футбола Франции
Там уточняют, что два предыдущих теста Мбаппе были отрицательными. Что интересно, буквально в субботу, 5 сентября, Килиан играл в выездном матче Лиги наций против Швеции, в котором забил победный мяч. Следующий поединок, с Хорватией 8 сентября, нападающий сборной Франции теперь в обязательном порядке пропустит.
Гол Мбаппе шведам
Отметим, что в последние дни коронавирусом заразилось множество футболистов в окружении Килиана Мбаппе. Как мы писали ранее, COVID-19 был диагностирован у игроков сборной Франции – Погба, Ндомбеле и Манданда.
Кроме того, ранее положительный тест на коронавирус сдал Неймар и еще три одноклубника Мбаппе по "ПСЖ" – Икарди, Ди Мария и Паредес.
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