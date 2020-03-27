Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Франция – Украина: видеотрансляция матча команды Шевченко на "Стад де Франс" 27 марта

27 марта, 13:16

Богдан Юрков

Ровно 21 год назад французы на своем поле в качестве чемпионов мира принимали сборную Украины

27 марта 2020 года на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени должен был бы состояться товарищеский матч сборных Украины и Франции. Однако, мы сообщали ранее, из-за коронавируса игру Франция – Украина пришлось отменить.

Тем не менее болельщики все равно увидят сегодня матч Франция – Украина. В 20:00 по киевскому времени на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола начнется трансляция поединка французов против украинцев, который состоялся на "Стад де Франс" ровно 21 год назад. Тогда, 27 марта 1999 года, национальные сборные Франции и Украины, возглавляемые Роже Лемерром и Йожефом Сабо, разошлись миром – 0:0.

Отметим, что на тот момент сборная Франции, как и сейчас, являлась действующим чемпионом мира. В ее составе играли Бартез, Анелька, Десайи и другие звезды, которым противостояли Шевченко, Ребров, Шовковский...

Реклама

Читайте также: "Да пребудет с вами 36,6. Это не курс доллара": Шовковский показал, как качается на карантине

Франция – Украина – 0:0
27.03.1999. Париж (Сен-Дени). Стадион "Стад де Франс". 78 500 зрителей. +13°С
Арбитр: Гюнтер Бенке (Австрия)
Франция: Бартез, Тюрам, Лизаразю, Пети (Богоссян, 78), Блан, Джоркаефф, Дешам, Десайи, Анелька, Пирес (Дорасоо, 84), Дюгарри (Вильтор, 69)
Украина: Шовковский, Лужный, Микитин, Головко, Ващук, Гусин (Скрипник, 86), Попов, Ковалев (Косовский, 55), Скаченко (Максимов, 69), Шевченко, Ребров
Предупреждения: Микитин (44), Гусин (62)

Смотрите, как в отборе Евро-2020 Украина обыгрывала Португалию

Смотрите, как в отборе Евро-2020 Франция проиграла Исландии

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Сборная Украины видео голов сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...