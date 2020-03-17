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Коронавирус, отмена! Стала известна судьба матчей сборной Украины с Францией и Польшей

17 марта, 13:35

Богдан Юрков

Товарищеские встречи с французами и поляками, запланированные на конец марта, не состоятся

Мартовские товарищеские встречи футбольной сборной Украины против чемпиона мира-2018 Франции (27 марта в Париже) и Польши (31 марта в Хожуве) не состоятся. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в Украинской ассоциации футбола

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Решение принято после консультаций с федерациями футбола Польши и Франции. Также отменен сбор национальной команды Украины, который должен был начаться на следующей неделе.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина, согласно которому с 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

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Пока неизвестно, будет ли текущий чемпионат Украины возобновлен попозже или же признан завершившимся уже сейчас с нынешней турнирной таблицей в качестве финальной. По этому поводу УПЛ будет ждать сегодняшних решений-рекомендаций УЕФА. Если осуществится второй из этих сценариев, вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.

Смотрите, как Украина играла в отборе на Евро с Португалией

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Сборная Украины сборная Франции сборная Польши Евро-2020 коронавирус

Источник: Украинская правда

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