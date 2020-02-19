Французский футболист укусил соперника за пенис и получил пять лет дисквалификации

Его клуб оштрафовали на 200 евро за невыполнение своих обязательств

Во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию на пять лет. Инцидент произошел после матча любительской лиги "Тервилль" – "Сотрих". На парковке возле стадиона между игроками двух команд произошел конфликт. В результате футболист "Сотриха" укусил своего соперника ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и ему пришлось взять четыре выходных дня.

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Позже игрок "Сотриха" был дисквалифицирован на пять лет, а его оппонент отстранен на шесть месяцев за участие в драке. "Тервилль" мог набрать первый бал в сезоне. С клуба сняли два очка и оштрафовали на 200 евро за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности в качестве хозяев и отсутствие реакции со стороны руководства клуба на драку.

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Ранее мы писали, что болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне. Над горе-фанатом подшутил даже автор победного мяча.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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