Футбол или кунг-фу? в Японии забили два гола за две минуты со своей половины поля

/ Фото: AFP

В матче 38-го тура второго по силе дивизиона в чемпионате Японии "Монтедио Ямагата" разгромила "Эхиме" со счетом 3:0. Интересно, что два гола в матче были забиты в течение двух минут… ударами из своей половины поля. Нет, игроки хозяев поля не использовали навыки кунг-фу, как в известном фильме 2000-х "Убойный футбол". Они просто воспользовались дичайшими ошибками соперника и невнимательностью голкипера.

Ранее мы писали, что в Хорватии вратарь убежал праздновать гол и за это поплатился. На поле встречались "Хайдук", занимающий первое место в таблице, и "Славен Белупо", идущий на последнем.

Также мы писали, что в Германии футболист заработал пенальти в собственные ворота из лаки запасных . Появилось видео курьезного инцидента. Принять правильное решение главному арбитру помогла система VAR.

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Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов за пенальти в матче с "Динамо":

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