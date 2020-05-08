Футбол возвращается еще в трех европейских странах: названы даты

Вслед за Германией, где чемпионат страны возобновят 16 мая, футбол возвращается еще в три европейские страны. Чемпионат Черногории будет возобновлен 1 июня, сообщает федерация футбола страны. Ожидается, что оставшиеся 11 туров в элитном дивизионе будут сыграны до 19 июля. После 23-х туров в первой черногорской лиге лидирует "Будучность" Подгорица, опережающая вторую "Сутьеску" на 11 очков, а третью "Искру" – на 17.

Правительство Норвегии разрешило возобновить матчи футбольного чемпионата страны с 16 июня, сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации (NFF). Тренировочный процесс для команд высшего дивизиона может возобновиться уже сейчас.

А чемпионат Болгарии возобновится 5 июня. Команды вернутся к тренировкам в середине мая. Однако, если развитие эпидемии приведет к новой паузе, то сезон-2019/20 будет досрочно завершен на основе предварительной классификации, говорится в пресс-релизе Болгарского футбольного союза (BFU).

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Сезон должен закончиться 11 июля, а старт следующего намечен на 25 июля. На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата Болгарии является "Лудогорец".

Ранее мы писали, чтов Испании назвали дату возобновления сезона, но тут же ее опровергли. Тренер аутсайдера Примеры утверждает, что футбол в Испанию вернется 20 июня.

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