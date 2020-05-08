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В Испании назвали дату возобновления сезона, но тут же ее опровергли

8 мая, 06:23

Александр Трикиша

Тренер аутсайдера Примеры утверждает, что футбол в Испанию вернется 20 июня

Главный тренер испанского "Леганеса" Хавьер Агирре сообщил, что руководство Ла Лиги планирует возобновить чемпионат страны 20 июня и закончить его 26 июля, сообщает El Chiringuito TV. Напомним, турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на его заявление Ла Лига утверждает, что пока не имеет точной даты выхода из карантина. Ранее мы писали, что испанским клубам разрешили возобновить тренировки. Команды смогут возобновить занятия после прохождения необходимых медицинских процедур.

"У нас нет подтвержденных дат для возобновления соревнования. Сначала клубы вернутся к тренировкам, а затем будем ждать решения правительства об установленных сроках. Хотим вернуться к соревнованиям в июне, если правительство одобрит эти сроки", – сказал представитель Ла Лиги в интервью Reuters.

Накануне врачи рассказали, в каких условиях будут проходить матчи чемпионата Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

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Также мы писали, что игроки "Реала" съехались на базу с закрытыми ртами и в перчатках из супермаркета. Футболисты "Королевского клуба" прибыли на базу впервые с 12 марта – общались с Зиданом и проверились на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Испании коронавирус Хавьер Агирре Леганес

Источник: Сегодня|Спорт

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