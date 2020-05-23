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Футбол возвращается: Португалия объявила дату возобновления сезона

23 мая, 10:06

Александр Трикиша

Первый после карантина тур растянут на пять дней

Организаторы чемпионата Португалии объявили официальную дату возобновления турнира. Португальская лига вернется 3 июня, а завершить сезон планируют 21 июля. При этом первый после карантина тур разделили на пять дней. Откроет программу тура поединок между "Портимоненсе" и "Жиль Висенте", а позже в этот же день сыграют "Фамаликан" и "Порту".

25 тур:

Среда, 3 июня:

  • "Портимоненсе" – "Жиль Висенте"
  • "Фамаликан" – "Порту"

Четверг, 4 июня:

  • "Маритиму" – "Сетубал"
  • "Бенфика" – "Тондела"
  • "Витория Гимарайнш" – "Спортинг"

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Пятница, 5 июня:

  • "Санта-Клара" – "Брага"
  • "Авеш" – "Белененсеш"

Суббота, 6 июня:

  • Боавишта – Морейренси

Воскресенье, 7 июня:

  • "Риу Аве" – "Пасуш де Феррейра"

После 24 туров в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", имея в активе 60 очков. Всего на один балл от них отстает "Бенфика". Третье место занимает "Брага". В группе вылета идут "Портимоненси" и "Авеш".

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Ранее мы писали, что в португальском клубе, за который играет украинец, сразу три футболиста – с коронавирусом. Болезнь у игроков команды "Витория Гимарайнш" протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Португалии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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