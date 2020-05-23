Футбол возвращается: Португалия объявила дату возобновления сезона

Организаторы чемпионата Португалии объявили официальную дату возобновления турнира. Португальская лига вернется 3 июня, а завершить сезон планируют 21 июля. При этом первый после карантина тур разделили на пять дней. Откроет программу тура поединок между "Портимоненсе" и "Жиль Висенте", а позже в этот же день сыграют "Фамаликан" и "Порту".
25 тур:
Среда, 3 июня:
- "Портимоненсе" – "Жиль Висенте"
- "Фамаликан" – "Порту"
Четверг, 4 июня:
- "Маритиму" – "Сетубал"
- "Бенфика" – "Тондела"
- "Витория Гимарайнш" – "Спортинг"
Пятница, 5 июня:
- "Санта-Клара" – "Брага"
- "Авеш" – "Белененсеш"
Суббота, 6 июня:
- Боавишта – Морейренси
Воскресенье, 7 июня:
- "Риу Аве" – "Пасуш де Феррейра"
После 24 туров в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", имея в активе 60 очков. Всего на один балл от них отстает "Бенфика". Третье место занимает "Брага". В группе вылета идут "Портимоненси" и "Авеш".
Ранее мы писали, что в португальском клубе, за который играет украинец, сразу три футболиста – с коронавирусом. Болезнь у игроков команды "Витория Гимарайнш" протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.
Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!
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