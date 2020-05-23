Футбол возвращается: Португалия объявила дату возобновления сезона

Первый после карантина тур растянут на пять дней

Организаторы чемпионата Португалии объявили официальную дату возобновления турнира. Португальская лига вернется 3 июня, а завершить сезон планируют 21 июля. При этом первый после карантина тур разделили на пять дней. Откроет программу тура поединок между "Портимоненсе" и "Жиль Висенте", а позже в этот же день сыграют "Фамаликан" и "Порту".

25 тур:

Среда, 3 июня:

"Портимоненсе" – "Жиль Висенте"

"Фамаликан" – "Порту"

Четверг, 4 июня:

"Маритиму" – "Сетубал"

"Бенфика" – "Тондела"

"Витория Гимарайнш" – "Спортинг"

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Пятница, 5 июня:

"Санта-Клара" – "Брага"

"Авеш" – "Белененсеш"

Суббота, 6 июня:

Боавишта – Морейренси

Воскресенье, 7 июня:

"Риу Аве" – "Пасуш де Феррейра"

После 24 туров в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", имея в активе 60 очков. Всего на один балл от них отстает "Бенфика". Третье место занимает "Брага". В группе вылета идут "Портимоненси" и "Авеш".

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Ранее мы писали, что в португальском клубе, за который играет украинец, сразу три футболиста – с коронавирусом. Болезнь у игроков команды "Витория Гимарайнш" протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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