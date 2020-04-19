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Футбол жив: дортмундская "Боруссия" провела тренировку на карантине в ограниченном режиме

19 апреля, 16:05

Андрей Фоменко

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан показал, как занимается его команда

Несмотря на пандемию коронавируса, которая продолжается, мир спорта пытается оживать. Некоторые футбольные клубы в Европе уже возобновили тренировки. И стало известно, что в мае в Германии и Франции пройдут турниры по теннису – пока без зрителей.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Эмре Джан выложил в сеть видео тренировки его команды. 26-летний футболист турецкого происхождения написал в соцсетях:

"Придерживайтесь дистанции. Так хорошо вернуться к тренировкам. Надеюсь, все остаются в безопасности".

Интересно, что контракт бывшего игрока "Ливерпуля" принадлежит итальянскому "Ювентусу", а в Дортмунде он выступает на правах аренды.

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На видео заметно, что футболисты находятся на расстоянии друг от друга и тренируют в частности дальние удары. "Мы можем", – с таким хештегом опубликовал игрок этот ролик.

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На момент остановки чемпионата Германии "Боруссия" (Д) занимает второе место, на четыре очка отставая от "Баварии" и на одно опережая "Лейпциг".

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Смотрите, как Эмре Джан заработал удаление в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" и "Боруссия" проиграла

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карантин футбол тренировка Боруссия Дортмунд Эмре Джан

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