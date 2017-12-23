Футболист "Динамо" взорвал соцсети горячим фото с женой

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк вместе со своей женой Ириной не дают грустить болельщикам во время зимнего межсезонья.

Супружеская пара подпитывает своих поклонников пикантными снимками с отдыха в Дубае.

Так, Николай и Ирина на своей странице в Instagram поделились взрывным снимком с пляжа, где девушка в крохотном купальнике сидит на руках у футболиста.

Парочка любит хвастаться своими чувствами в соцсетях. В прошлом году они выложили похожее фото.

Вчера жена динамовца похвасталась финтом, которому позавидует Роналду – подбросила мяч ногой и поймала на шею.

Ранее мы опубликовали фото Ирины Морозюк, на котором она отдыхает на доске для сапсерфинга. "Ну нельзя так с людьми", – пишут с восхищением под фото поклонники красавицы.

Несколько дней назад девушка в черном бикини прижалась к штанге ворот и подписала снимок: "Красивых фоток много не бывает".

В этом сезоне Николай Морозюк сыграл в 14 матчах в чемпионате Украины и забил 1 гол. Также на счету футболиста 8 матчей в еврокубках, где Морозюк забил три мяча.