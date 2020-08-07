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Футболист "Динамо" женился на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала

7 августа, 10:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист связал себя узами брака с подругой детства

Украинский нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин покончил с холостяцкой жизнью. Избранницей футболиста стала Мария Кархут. Фото со свадебной церемонии молодоженов появились на странице фотографа Дианы Ушарук в Instagram. Церемония бракосочетания прошла в загородном комплексе недалеко от Львова. Отметим, что Назарий и Мария родом из Новояворовска, Львовской области.

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Супруга Русина является выпускницей Львовского государственного университета внутренних дел МВД Украины и в свое время принимала участие в конкурсе красоты "Студенческая Мисс Львов".

Также девушка с детства увлекается музыкой, она завершила музыкальную школу с отличием, где училась на вокально-хоровом отделе. Мария неоднократно принимала участие в различных песенных конкурсах и занимала призовые места.

INSTAGRAM

Фото со страницы Марии Кархут в Facebook:

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В завершившемся сезоне Русин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В марте он продлил контракт с "Динамо", после чего поделился эмоциями: "Спасибо Богу, девушке и партнерам".

Ранее мы писали, что звезда украинского футбола тайно женился на журналистке во время карантина. В сборной Украины стало на одного холостяка меньше – Александр Зинченко и Влада Седан расписались в марте, а грандиозное празднование отложили на 24 августа.

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Смотрите, как забивает Назарий Русин:

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свадьба футболист Динамо Киев Назарий Русин

Источник: Сегодня|Спорт

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