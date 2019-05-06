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Футболист Икер Касильяс, перенесший инфаркт, выписан из больницы

6 мая, 17:32

Голкипер "Порту" выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа и операции

Икер Касильяс с женой
Икер Касильяс с женой. Фото: AFP

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс был выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа сегодня, 6 мая. Ранее 37-летний футболист перенес операцию.

"Пока не принял решение о своем будущем. Важно, что я нахожусь здесь и хорошо себя чувствую. Настало время для отдыха. Сколько времени это займет? Не знаю, возможно, что две недели или два месяца. Это не имеет значения. Важно, что я здесь", – цитирует Касильяса  Mundo Deportivo.

Касильяс выступает в "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время выступал за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

Ранее врачи назвали сроки восстановления Икера Касильяса после перенесенного инфаркта. Вратарь "Порту" будет приходить в норму 2-3 месяца, а решение о его спортивной карьере пока не принято.

Ранее мы писали, что  у Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки в среду, 1 мая. Бывший голкипер "Реала" почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Испанское издание Marca писало, что Икер больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

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Тег футболист, инфаркт, вратарь, Порту , Икер Касильяс

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Источник:

Mundodeportivo

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