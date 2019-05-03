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Врачи назвали сроки восстановления Икера Касильяса после перенесенного инфаркта

3 мая, 20:33

Вратарь "Порту" будет приходить в норму 2-3 месяца, а решение о его спортивной карьере пока не принято

Икер Касильяс
Икер Касильяс. Фото: Reuters

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс будет выписан из больницы в субботу, 4 мая. Как сообщает Goal, в течение следующих двух-трех месяцев он будет восстанавливаться после перенесенного на тренировке "драконов" инфаркта. По поводу продолжения спортивной карьеры вопрос остается открытым. Медицинский штаб примет решение относительно 37-летнего игрока позднее.

Как сообщалось ранее, жизнь Икера Касильяса после операции находится вне опасности. "Касильяс – в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", – говорят в "Порту". Но после операции на сердце испанец может завершить карьеру.

Ранее мы писали, что  у Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки в среду, 1 мая. Бывший голкипер "Реала" почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Испанское издание Marca писало, что Икер больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Касильяс перешел в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провел 16 лет. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года, но, по согласованию сторон, соглашение может быть продлено еще на один сезон.

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Тег футболист, инфаркт, Порту , Икер Касильяс

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Источник:

Goal.com

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